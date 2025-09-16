"Это унижение. А мы терпим": чемпион ОИ из РФ впал в отчаяние после нового отстранения россиян
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал настоящим унижением для россиян отстранение от отбора к Играм-2026 в фигурном катании тренера Даниила Глейхенгауза. Депутат Государственной думы также пожаловался на то, что со стороны функционеров нет никакой реакции на это решение Международного союза конькобежцев.
Об этом Фетисов заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина назвал санкции в отношении наставника фигуристки Аделии Петросян несправедливыми и якобы лишенными оснований.
"Беспредел продолжается, выкручивают нам руки. То тренера не допустят, то какие-то бумажки надо подписать, то надо быть осторожным в соцсетях по отношению к нашей символике, победам, к людям. Я считаю, что это унижение. А мы все это терпим", – сказал Фетисов.
Отметим, что на Олимпиаде-2026 в фигурном катании россияне смогут выступить только в индивидуальных соревнованиях.
Как сообщал OBOZ.UA, ISU запретил во время квалификационного турнира по фигурному катанию к Олимпийским играм 2026 года поднимать флаги Российской Федерации и Беларуси.
