Вместо реванша. Знаменитому украинскому боксеру готовят чемпионский бой с россиянином

Промоутер известного украинского боксера Сергея Богачука (24-2, 23 KO) Том Леффлер собирается организовать бой своего подопечного с непобедимым российским чемпионом IBF Бахрамом Муртазалиевым (23-0, 17 КО), пишет The Ring. Леффлер уже провел переговоры с представителями Муртазалиева, и обе стороны готовы подписать контракт.

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Промоутер считает, что Верджил Ортис-младший не согласится на реванш. Вместо того чтобы настаивать на повторном бою, команда Богачука ищет варианты чемпионского поединка.

Богачук и Ортис провели зрелищное 12-раундовое сражение в августе 2024 года, где американец победил решением судей, несмотря на два нокдауна. Богачук рассчитывал, что победа над Израилом Мадримовым в декабре 2024 откроет ему путь к реваншу, но узбекистанец снялся с боя, и Ортис в итоге победил его в феврале 2025 года. Однако команда Ортиса не заинтересована в ответном поединке с украинцем.

Богачук готов сразиться с Муртазалиевым, который в октябре 2024 года нокаутировал фаворита Тима Цзю. Леффлер считает, что это сражение может стать одним из лучших в году. В то же время Богачук остается официальным претендентом по линии WBC и может получить шанс на титул после боя Себастьяна Фундоры с Чердейлом Букером в марте.

Как сообщал OBOZ.UA, Богачук завоевал свой титул 31 марта 2024-го. На T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 28-летний уроженец Винницы в 12-раундовом бою победил по очкам бывшего обладателя этого пояса американца Брайана Мендосу (22-4, 16 КО) - 118:110, 117:111, 117:111.

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