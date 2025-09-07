УкраїнськаУКР
Владелец нового клуба Зинченко дал совет, как закончить войну России с Украиной

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
1,1 т.
На экономическом форуме в Салониках греческий бизнесмен Ваггелис Маринакис вызвал скандал своим высказыванием о войне. Он заявил, что ради прекращения боевых действий допустимо, если Россия сохранит часть украинской земли.

"Я бы предпочёл не видеть, как умирают дети, даже если Россия оставит за собой какие-то части украинской земли", – цитирует Маринакиса geopolitico.gr.

Такое предложение вызвало жёсткий отпор со стороны бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Политик напомнил о примере Мюнхена 1938 года и спросил, какое "кусок Украины" можно было бы отдать агрессору: "Какой кусок Чехословакии нужно было бы отдать Гитлеру?" — парировал Джонсон.

Дальнейшая дискуссия свелась к последствиям российской агрессии и роли Украины. Джонсон подчеркнул, что в России исход выборов заранее известен, в то время как Украина продолжает оставаться демократической страной, борющейся за независимость. Он также добавил, что Запад должен сделать больше для поддержки украинцев.

58-летний Маринакис является владельцем английского клуба "Ноттингем Форест". Именно в эту команду перешел один из капитанов сборной Украины по футболу Александр Зинченко, в последние часы перед закрытием трансферного окна покинув лондонский "Арсенал".

