Вице-чемпион Евролиги вошел в тренерский штаб сборной Украины

Новым ассистентом главного тренера мужской национальной сборной Украины стал звездный в прошлом баскетболист, а ныне тренер вице-чемпионов Евролиги "Монако" Сергей Гладырь.

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Гладырь в качестве игрока сыграл 44 матча в составе национальной сборной Украины, является одним из лидеров сборной по количеству реализованных трехочковых (72) и набранных очков (396). Гладырь выступал за национальную команду на историческом для нашей сборной Евробаскете-2013, где команда заняла шестое место, также участвовал в финальной части чемпионата мира-2014.

На клубном уровне играл в украинской Суперлиге за МБК "Николаев", за рубежом играл в Испании за "Манресу" и "Фуэнлабраду". В чемпионате Франции Сергей представлял "Нантер", "Нанси" и "Монако". Украинский защитник дважды был серебряным призером чемпионата Франции, дважды выступал в Финале четырех Лиги чемпионов.

Гладырь трижды выигрывал Кубок французской лиги, один раз – Кубок Франции. В 2017 году он был признан MVP финала Кубка французской лиги. Последним профессиональным клубом Гладыря был "Монако", цвета которого он защищал с 2015 по 2019 год.

Отметим, воспитанник МБК "Николаев" в 2009 году был выбран на драфте НБА во втором раунде под 49-м номером командой "Атланта Хокс". В 2010 и 2013 годах он выступал в Летней лиге НБА.

С 2020 года Сергей Гладырь работает ассистентом главного тренера "Монако". В качестве тренера монегасков украинский тренер дважды становился чемпионом Франции (2023, 2024), серебряным призером французского первенства (2022), победителем Кубка Франции (2023), занимал третье место в Евролиге (2023), а также становился чемпионом Еврокубка (2022). Недавно Гладырь вместе с "Монако" вышел в финал Евролиги-2025, где команда украинца уступила "Фенербахче".

В сборной Украины Сергей Гладырь войдет в тренерский штаб рулевого национальной команды Айнарса Багатскиса. Ассистентами главного тренера в национальной команде также продолжат работать Валерий Плеханов и Раймондс Фелдманис.

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