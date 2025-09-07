Видео, из-за которого Усик попал под расследование WBO, собрало 300 000 просмотров за несколько часов

В сети набирает популярность танцы чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика (24-0, 15 КО) на благотворительном вечере. Видео, на котором 38-летний боксер зажигает под песню Надежды Дорофеевой "Смак-печаль" собрало порядка 300 000 просмотров менее чем через полдня.

Именно после того, как эти кадры разлетелись по интернету, Всемирная боксёрская организация (WBO) начала расследование. Организация потребовала от Усика предоставить новое медицинское заключение.

1 сентября команда Усика заявила, что фото носили неофициальный характер и не отражают реального медицинского состояния, добавив, что боксёру нужен период восстановления.

Напомним, что всемирная боксёрская организация (WBO) официально удовлетворила запрос Александра на отсрочку обязательной защиты чемпионских титулов. Украинский боксер останется абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, несмотря на перенос переговоров о поединке против Джозефа Паркера (19-0-1, 18 КО).

