В Украине забит 'самый необъяснимый гол в истории футбола'. Видео

В сети завирусился гол, забитый в 12-м туре чемпионата Украины по футболу во Второй лиге. Эпизод случился в Житомире на 12-й минуте матча местного "Полесья-2" против "Скала 1911", представляющей Стрий.

Голкипер хозяев Артур Дробот серьезно опоздал с выбиванием мяча, попав в игрока соперника, после чего кожаная сфера покатилась назад в ворота. Наперерез ей вместе с Дроботом бросился защитник житомирян Кирилл Кобернюк.

В последний момент футболисты "Полесья-2" не разобрались, кто будет спасать ситуацию. Кобернюк хотел ударить вдоль рамки, но в этот же момент Дробот бросился в подкате.

В итоге мяч влетел в сетку, но ни комментатор ни болельщики так и не поняли, как все произошло. В интернете это взятие ворот, которое записали на Кобернюка, уже успели окрестить самым "необъяснимым голом в истории".

Встреча завершилась со счетом 2:3. Команда из Львовской области взяла реванш за поражение в первом круге, а "Полесье-2" потеряло первое место в турнирной таблице.

Как сообщал OBOZ.UA, поединок 8-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге "Кривбасс" – "Кудривка" (3:1) ознаменовался невероятным голом, забитым на последних секундах. Проигрывая 0:3 гости смогли забить мяч престижа, который стал историческим.

