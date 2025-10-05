Без единого касания. В Украине забит самый невероятный гол в истории УПЛ. Видео

Поединок 8-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге "Кривбасс" – "Кудривка" (3:1) ознаменовался невероятным голом, забитым на последних секундах. Проигрывая 0:3 гости смогли забить мяч престижа, который стал историческим.

Видео дня

Команда из одноименного села Корюковского района Черниговской области пропустила перед этим третий и должна была разводить с центра поля. Однако полузащитник "Кудривки" Артур Думанюк вместо того, чтобы отдать пас партнеру, решился на прямой удар по воротам.

В результате круглый снаряд без единого касания игроков соперника попал в перекладину, и рикошетом от голкипера "Кривбасса" Александра Кемкина залетел в сетку. В итоговом протоколе именно на него записали автогол.

Это случилось настолько неожиданно, что за моментом не успел даже режиссер трансляции. Зрители смогли увидеть гол лишь в повторе, а комментатор признался, что произошедшее войдет в историю турнира.

