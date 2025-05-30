В РФ назвали первое место отстраненной сборной по хоккею в мировом рейтинге 'очередным издевательством'

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов раскритиковал Международную федерацию хоккея (IIHF) за составление мирового рейтинга сборных в момент отстранения российской команды. Комментируя абсурд, в результате которого дисквалифицированные представители РФ вышли в таблице на первое место, депутат Государственной думы назвал это издевательством над страной-агрессоркой.

Видео дня

Об этом Фетисов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина также вбросил фейк о том, что до февраля 2022 года рейтинга сильнейших сборных не существовало, а россияне "обыгрывали всех".

"Рейтинг не дает ни медалей, ни побед. Я думаю, что это просто очередное издевательство. Когда мы играли, не было никакого рейтинга. Мы просто обыгрывали всех", – сказал Фетисов.

Отметим, что IIHF формально не дисквалифицировала россиян, а отстранила их от турниров и продолжает начислять им так называемый защищенный рейтинг. Команда из РФ получает баллы, которые соответствуют третьему месту, которое она занимала на момент введения санкций. В результате, даже не принимая участия в чемпионата мира, агрессоры вышли на вершину рейтинга.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Борис Михайлов со словами "много украинцев живет" призвал разогнать IIHF.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!