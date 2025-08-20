В Лиге чемпионов забит 'самый нелепый гол в истории'. Видео

Первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между "Рейнджерс" и "Брюгге" запомнился невероятным курьезом уже на самом старте. На 3-й минуте встречи шотландская команда сама подарила гол сопернику после чудовищной ошибки в обороне.

Видео дня

После обычной длинной передачи бельгийцев два защитника "Рейнджерс" оказались первыми на мяче, но внезапно остановились, решив, что ситуацию контролирует голкипер. Джек Батленд из ворот не вышел, и этим воспользовался нападающий "Брюгге" Ромео Вермант, перебросивший мяч через вратаря в пустые ворота.

Болельщики в сети назвали этот эпизод "самым нелепым голом в истории Лиги чемпионов", а сам момент уже разлетелся по соцсетям.

Уже к 20-й минуте гости вели 3:0 — отличились Юнас Спилерс и Брандон Мехеле. После перерыва хозяева смогли оживить игру: Данило в дебюте второго тайма забил гол, но на этом все и закончилось. В итоге матч завершился со счетом 3:1 в пользу "Брюгге". Ответная встреча состоится через неделю.

