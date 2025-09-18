В Лиге чемпионов случилось историческое событие. Видео

Форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах вошёл в историю Лиги чемпионов, отметившись рекордом в домашнем победном матче против "Атлетико" (3:2). Уже в первые шесть минут игры египтянин успел забить гол и отдать результативную передачу.

Как сообщает Opta, Салах стал первым и единственным игроком, который сумел сделать это в составе английского клуба в рамках главного европейского турнира.

На 4-й минуте после удара Салаха со штрафного мяч в сетку испанцев подправил Эндрю Робертсон.

На шестой минуте Мохаммед отличился сам, забив 248-й гол в составе "Ливерпуля". Всего же для египетского форварда это 407-й матч в красной футболке.

Для справки: Мохаммед Салах (род. 15 июня 1992, Египет) — нападающий "Ливерпуля" и капитан сборной Египта, один из лучших футболистов мира и легенда африканского футбола. Четырежды выигрывал "Золотую бутсу" АПЛ и входит в число рекордсменов чемпионата.

Салах начал карьеру в "Мокавлуне", затем играл за "Базель", "Челси", "Фиорентину" и "Рому". С 2017 года выступает за "Ливерпуль", с которым выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Англии.

В сборной Египта с 2011 года, выходил в финалы Кубка африканских наций и играл на ЧМ-2018. Дважды признавался лучшим футболистом Африки и занимает второе место среди лучших бомбардиров в истории национальной команды.

