В историческом финале определился победитель Евробаскета-2025

Сборная Германии по баскетболу выиграла Евробаскет-2025, став первой командой в истории, которая смогла оформить дубль, после чемпионата мира выиграв и первенство континента. Финальный поединок на "Арене Рига" в Латвии против Турции завершился со счетом 83:88.

До этого Турция за всю 90-летнюю историю турнира лишь однажды играла в решающем матче: в 2001 году у себя дома, когда взяла "серебро". Для немцев это четвертая награду Евробаскета: после победы в 1993-м было серебряная медаль в 2005-м и бронзовая на предыдущем турнире.

Любопытно, что на этом ЧЕ обе сборные прошли без поражений. Подобное случалось лишь однажды, в 2003-м, когда трофей выиграла Литва.

Германия начала значительно активнее: хорошо работали быстрые прорывы, а Бонга и Вагнер обеспечили команде мощный старт. Немцы быстро вышли вперёд с двузначным преимуществом (13:2), а Турция с трудом набирала очки, полагаясь в основном на индивидуальные действия Османа и Шенгюна. Четверть завершилась 24:22 в пользу Германии.

Во второй четверти Турки добавили в агрессии в краске за счёт Шенгюна и Боны, которые создавали проблемы немецкой "большой линии". Однако Германия держала темп благодаря Шрёдеру и Обсту, реализовавшему важные дальние броски.

Игра выровнялась, обе команды обменивались рывками. Турция смогла сократить отставание, но Германия удержала минимальное лидерство — 46:40 к большому перерыву.

После перерыва началась настоящая перестрелка: Шенгюн взял игру на себя, забивая под кольцом и зарабатывая фолы, а Ларкин разгонял атаки и раздавал передачи. У Германии ярко проявились Шрёдер (ассисты, проходы) и Тиме, который забил важные очки.

Турция провела мощный рывок и даже вышла вперёд, но немцы ответили "трёшками" Вагнера и да Силвы. В концовке отрезка хозяева площадки выглядели чуть собраннее и вышли вперёд — 67:66.

Заключительный отрезок матча превратился в классические "качели", где Турция за счёт доминирования Шенгюна в "краске" вернулась в игру, но Германия благодаря Шредеру и дальнобойщикам смогла сократить разрыв до минимум, а за 3:30 смогла выйти вперед. В конце ярко себя проявил Деннис Шредер, усилий которого хватило для победа.

Бронзовые награды достались Греции, которая со счетом 92:89 обыграла Финляндия.

Напомним, что сборная Украины не смогла пройти отбор и впервые с 2009 года не выступила на Евробаскете.

