Украина – Словения: анонс и прогноз на матч отбора Евробаскета-2025

Мужская сборная Украины по баскетболу в пятницу, 21 февраля, проведет предпоследний матч квалификации к чемпионату Европы-2025. Подопечные Айнарса Багатскиса, который вернулся на пост главного тренера команды, в номинально домашней игре примут словенцев.

Видео дня

Встреча состоится в Риге на паркете Arena Riga. Смотрите на OBOZ.UA видеотрансляцию матча Украина – Словения. Начало – в 17:30 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – СЛОВЕНИЯ

Увидеть поединок можно будет благодаря трансляции на телеканале Xsport. Прямой эфир из столицы Латвии также доступен на видеоплатформе Megogo.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – СЛОВЕНИЯ

Фаворитами поединка считаются украинские баскетболисты. Ставки на их победу с учетом возможного овертайма принимаются с коэффициентом 1,51. А показатели на успех словенцев достигают уровня 2,57.

СОСТАВЫ КОМАНД

Украина: Виталий Зотов, Денис Лукашов, Иссуф Санон, Михаил Бублик, Павел Крутоус, Александр Липовый, Владимир Конев, Иван Ткаченко, Богдан Близнюк, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров, Даниил Сипало, Ростислав Новицкий, Артем Пустовой, Максим Кличко.

Словения: Миха Церквеник, Жига Данеу, Дан Душчак, Грегор Хроват, Роберт Юркович, Урбан Крофлич, Сергей Мацура, Эдо Мурич, Марк Паджен, Бине Препелич, Жак Смрекар, Леон Стергар, Лука Шчука.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Айнарс Багатскис, главный тренер сборной Украины:

– Все в сборной понимают значение матчей, мы знаем, для чего мы здесь и что хотим сделать. Я всегда считал, что в профессиональном спорте важно сделать то, что зависит от тебя. От нас требуется удачный результат этих двух матчей. Да, нам еще нужна победа Израиля над Португалией, и я общался с израильским тренером, который заверил меня, что они будут играть на победу. Они хотят выиграть группу, выйти на Евробаскет с первого места в группе. Но это лирика. В первую очередь мы должны выиграть свои матчи.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинцы проиграли стартовые четыре матча, а словенцы обеспечили себе досрочный выход на Евробаскет. "Сине-желтым" нужно выигрывать обе финальные встречи и надеяться на победу Израиля над Португалией.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Чемпионат Европы-1997

Словения – Украина – 75:80 (46:45, 29:35)

Чемпионат Европы-2001, отборочный раунд

Украина – Словения – 63:76 (33:45, 30:31)

Словения – Украина – 96:73 (20:17, 23:14, 27:24, 26:18)

Евробаскет-2011. Групповой этап

Украина – Словения – 64:68 (12:18, 8:23, 18:16, 26:11)

Евробаскет-2013, матч за 5-е место

Словения – Украина – 69:63 (16:23, 24:13, 14:8, 15:9)

ЕвроБаскет-2017. Квалификация

Словения – Украина – 84:77 (23:15, 25:24, 24:17, 12:21)

Украина – Словения – 69:80 (17:15, 19:27, 19:11, 14:27)

ЕвроБаскет-2017. 1/8 финала

Словения – Украина – 79:55 (26:17, 16:10, 26:16, 11:12)

Чемпионат мира-2019. Квалификация

Украина – Словения – 82:54 (22:18, 13:7, 23:9, 24:20)

Словения – Украина – 85:84 ОТ (17:20, 13:21, 18:17, 28:18, 9:8)

ЕвроБаскет-2022. Квалификация

Словения – Украина – 84:73 (33:9, 17:19, 13:19, 21:26)

Украина – Словения – 70:65 (9:11, 15:16, 17:15, 29:23)

Евробаскет-2025. Квалификация

Словения – Украина – 87:83 (21:22, 18:18, 25:13, 23:20)

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