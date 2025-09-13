В России попытались комментировать решение украинских спортсменов отказаться от соревнований. Депутат Госдумы Амир Хамитов в интервью "Р-спорт" заявил, что отказ украинской сборной по художественной гимнастике выходить на помост из-за допуска россиянки Ангелины Мельниковой якобы является "политической истерикой".

Хамитов, известный своими штампованными заявлениями в угоду кремлёвской пропаганде, обвинил украинок в том, что они "боятся соперничества". Однако слова депутата не нашли поддержки даже в самой России.

В комментариях российские болельщики массово высмеяли Хамитова, называя его "новым говоруном" и упрекая в дешёвом пиаре. Пользователи отмечали, что такие выступления нужны ему лишь для личного продвижения, а не для реальной защиты спорта. Некоторые добавляли, что истерика есть, но именно у депутата, а не у украинских гимнасток.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по спортивной гимнастике не примет участие в Кубке Мирового Вызова, который пройдет 13–14 сентября в Париже. В стартовом протоколе турнира украинские атлеты отсутствуют, хотя ранее в предварительной заявке значились сразу семь спортсменов.

