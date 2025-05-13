Страна есть - чемпионата нет. Чем живет футбол в карликовом Лихтенштейне

Самые маленькие страны мира и их уникальный спортивный мир – это интересное место для изучения жизни других людей. Сегодня в центре нашего внимания Лихтенштейн – крошечное микрогосударство внутри Европы, спрятанное среди других футбольных гигантов. Но даже там есть футбол на профессиональном уровне и иногда пишутся определенные успехи. OBOZ.UA рассказывает о потрясающем почти 100-летнем опыте футбола Лихтенштейна, который развивается совсем не на его территории.

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В Лихтенштейне играют в футбол?

Княжество Лихтенштейн имеет население около 40 тысяч человек, площадь у него всего 160 квадратных километров – это в 5 раз меньше, чем Киев. Но даже так, когда-то сугубо аграрное государство, спрятанное у реки Рейн среди Альп, захотело поиграть в футбол. Сегодня лихтенштейнцы говорят преимущественно на немецком языке, но играют не в этом государстве. У них так мало клубов, что больше, кажется, и не надо.

За почти 100 лет они доигрались до того, что у них есть внутренний турнир и сборная. А в 1974 году их приняли в УЕФА и ФИФА, чтобы через 8 лет провести первую официальную игру на уровне национальных сборных. Пройдет немного времени – и богатая страна откроет двери для женского футбола. С каждым аспектом главного спорта в этом княжестве нужно разобраться отдельно.

Клубы создали давно, но играть дома нельзя

Первые клубы были созданы аж в 1932 году - сразу три. Но когда всех собрали и решили поиграть в футбол, как солидные европейские команды, - оказалось, что будет банально скучно, мало участников. Поэтому Лихтенштейн договорился со Швейцарией и в том же году был включен в ее турнирную систему. Три клуба начали соперничать с новыми для себя командами. Ждать пополнения пришлось очень долго: следующий клуб из крупнейшей общины появился только в 1949-м. Затем новые команды создавали еще и еще до 1972 года и финальное количество зафиксировалось на 7.

Этого все равно было маловато для собственного внутреннего турнира и игры со швейцарцами проводят по сей день. Играют на всех возможных уровнях – с третьего и вплоть до седьмого в швейцарской пирамиде. Но есть солидная особенность: несмотря на отсутствие собственного чемпионата, все игры клубы проводят дома. У всех семи есть собственные стадионы, самый большой способный вместить 3,5 тысячи зрителей.

"Вадуц" - бремя и надежда Лихтенштейна

Этого представителя страны вы точно знаете. "Вадуц" - самый титулованный клуб Лихтенштейна и имеет немало единоличных достижений. Например, это единственный представитель своей страны, выходивший в высшую лигу Швейцарии. А еще это первая команда из этой местности, которая смогла пробиться в международные соревнования. А еще это абсолютный рекордсмен по победам в локальном кубке, 50. Да и банально - это единственный профессиональный клуб на весь Лихтенштейн.

Название хорошо знакомо украинскому болельщику, потому что 2 года назад они пересекались с нашим "Днепром-1" в Лиге конференций. "Вадуц" тогда получил еще один повод для уникальности – стали единственной командой княжества, которая смогла пробиться вплоть до группового этапа. С днепровской командой им удалось взять 1 очко, дома проиграли. И все равно - в последние годы только эта команда залетает в еврокубки.

"Вадуц" - очень сильный по отношению к другим командам Лихтенштейна. Из-за такого доминирования его даже однажды банили, о чем мы дальше расскажем. Для этой истории существует отдельный и единственный на всю страну турнир – Кубок. Пока тенденция такова, что тот успех на евроарене будет теплым воспоминанием о вершинах. У клуба есть бюджет около 5 миллионов евро, а президент клуба Патрик Бургмейер призывает быть реалистами и наслаждаться стабильными выступлениями во втором по силе дивизионе Швейцарии. Зато у их стадиона "Райнпарк" есть фантастический вид на замок и Альпы.

Кубок – единственная возможность попасть в Европу

Футбольную систему Лихтенштейна обновили после Второй мировой – к ней добавили кубок. На тот момент участников все еще не хватало, но была возможность поиграть за что-то своё. В самом начале "Вадуц" и "Тризен" хорошо так грызлись, но постепенно преимущество закрепляется за самым престижным клубом княжества. В 1950-х "Вадуц" выиграл 9 из 10 титулов. В конце концов доминирование становится очевидным и без возможностей для других - приводит к революции.

В 1970-х Федерация Лихтенштейна выдала бан на участие главного фаворита в Кубке. Все потому, что другие клубы чаще доставали мячи из ворот, чем имели возможность хотя бы увидеть трофей. Запрет продержался всего 3 года – и после этого "Вадуц" возвращается с 7 победами подряд. Абсолютный чемпион уже имеет 50 кубков одного турнира, это мировой рекорд по количеству побед в одном соревновании. Преимущественно появляются куражные футболисты, которые способны дать бой лидеру, но сейчас такой тенденции нет – 20 мая команда может забрать в музей еще один кубок, а с ним – и очередную путевку в Лигу конференций. Вот, например, обычный счет для кубковой игры:

Да, это единственный способ попасть в еврокубки. Одна из самых слабых в футбольном плане стран может отправить единственного представителя только через кубок. Да и то - в самый слабый турнир на вторую квалифай-стадию (там, кстати, год назад начинало "Полесье" и должен был стартовать "Днепр-1"). Поэтому, даже если подопечные Марка Шнайдера когда-нибудь станут сильнее "Янг Бойз", чемпионский титул швейцарской Суперлиги им не светит. Так же как и путевка в Лигу чемпионов - исключительно через домашний турнир и исключительно в Лигу конференций.

Футбольная сборная Лихтенштейна играет, чтобы кайфовать

Как мы уже написали, профессиональная сборная существует с 1974 года, а первый матч был в 1982-м, тогда проиграли 1:0 Швейцарии. На сегодняшний день Лихтенштейн без побед в официальных матчах уже 5 лет, но может вспомнить, как отобрал очки у Латвии, Румынии и Армении. В рейтинге УЕФА команда предпоследняя и временами меняет место с Гибралтаром и Сан-Марино; в мировом – далеко за 200-ым местом. Но эта команда собирается не для побед. Они хотят рассказать о себе и посмотреть, какой футбол за пределами их состоятельных замков, рек и гор. Несмотря на определенную комичность, сборная не хочет останавливаться. Тот же "Вадуц" ищет больше аудитории и больше денег, чтобы за счет инвестиций стать платформой для молодых игроков и точкой развития профессионального спорта в собственной стране.

Лихтенштейн – страна без своего чемпионата, с единственным турниром и только одним профессиональным клубом. Там есть на что посмотреть, есть футбольные поля и нет столько болельщиков. Но их романтическое отношение к своему делу и слова "Мы наслаждаемся каждой игрой" вдохновляют. Может, им следует организовать матч против Украины?