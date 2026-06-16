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"В этой стране мы не используем слово "соккер". Что не так с самой популярной игрой в мире в США и при чем тут Трамп

Артём Россинский
Спорт Oboz
5 минут
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В Соединенных Штатах проблема с футболом далеко не в названии
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Вечный спор – футбол или соккер – действительно не умирает. Интерес к этому вопросу возрос после разгромной победы США над Парагваем (4:1) в начале турнира, что значительно повысило шансы увидеть их сборную на следующих этапах. Здесь еще и Трамп подключился. Так что же делать, когда вы в следующий раз услышите "футбол" и "соккер" в одном диалоге? И почему это не главная проблема со спортом в США? OBOZ.UA разбирался во всех деталях.

Соккер – британское слово. Смиритесь с этим

Игра ногами с мячом в том или ином виде существовала давно. Но ее правила впервые записали лишь полтора века назад. Большую роль сыграл термин "Association Football", введенный в 1863 году. Тогда потребовалось отличить игру ногой от игры рукой, которая называлась регби. Несмотря на очевидную разницу, их часто путали. Так и возникло название футбол.

А дальше в игру вступает общество. Студенты британских университетов в XIX веке создали собственный сленг, сокращая слова и добавляя к ним окончание "-er". Получилось так, что "rugby" стало "rugger", тогда как "association football" было сокращено до "assoc". Произносить длинное словосочетание было неудобно, а под влиянием сленга оно превратилось в известный нам соккер. Вы все правильно поняли: остров, где родился современный футбол, своими же силами запустил крупнейший языковой спор в спортивном мире.

Моменты открытия ЧМ-26 в Штатах.

Кстати, если кто-то скажет вам, что футбол всегда был футболом – смело доставайте старую британскую прессу и открывайте спортивные страницы. Ведь термин "соккер" свободно использовался английскими журналистами и болельщиками вплоть до 1980 года. В странах, где футбольных изменений меньше (например, Ирландия), название сохраняется до сих пор. А вот Британия почувствовала конкуренцию со стороны США и, когда там соккер начал закрепляться, решила, что это все-таки футбол. Открытое противостояние длится уже почти 50 лет, и британцы каждый раз пытаются пристыдить тех, кто использует тот самый термин, который придумали и с гордостью используют именно они.

К языковым играм присоединился Трамп

К спорам по поводу "футбол или соккер" подключился и президент США Дональд Трамп, причем в качестве инициатора. Он неоднократно озадачивал общество своими заявлениями, поэтому следующее высказывание заставило фанатов задуматься, а какую вообще игру он принимает на континенте? Ведь все видели, как американскому зрителю прямо во время трансляции приходится текстом на экране объяснять, почему в игре Мексики и ЮАР осталось 10 и 9 игроков.

Когда вы смотрите на то, что произошло с футболом в Соединенных Штатах. Если подумать, разве это не должно называться футболом? Я имею в виду, это футбол. Мы должны придумать другое название для НФЛ
- Дональд Трамп, президент США
Трамп присоединился к языковым спорам по поводу футбола.

На фоне этих заявлений появляются комментарии филологов. Футбол – это универсальная, максимально понятная терминология для миллиардов людей. Вы наверняка слышали о паделе: украинцы легко переняли это испанское слово для обозначения не очень понятного вида спорта. То же самое и в футболе: на планете одновременно существуют "футбол", "football", "soccer", "calcio", "futebol", "fútbol" и другие вариации. Например, британские журналисты в своих материалах до сих пор используют схему футбол = соккер, ведь это разнообразит язык текстов. У нас эпоха глобализации, где проще использовать привычные слова, но брать чужие, если вас все поймут, тоже можно.

Американский футбол ногами – это игра не об игре?

США и футбол – это сложные, растянутые во времени эмоции, закрепленные безумной коммерцией. Вылететь из MLS невозможно, конкуренция с баскетболом и другими видами спорта беспощадно проиграна, а без звезды аудиторию на стадион не затащить. Год назад, во время Клубного ЧМ, идея футбола как игры была значительно подорвана: ненужные паузы, опасения при каждой молнии, первые признаки сложностей с логистикой и визами, концерты в перерыве и уже упомянутый Трамп на награждении, хотя выиграла команда из Лондона. Sky Sports безжалостно критиковал тот турнир, назвав его "американизированным будущим футбола".

США во время первого матча на турнире.

Чемпионат мира длится меньше недели, а мы уже видим, как в США космически растут цены на все. Тысячи долларов за билеты, реклама повсюду и даже во время кулин-брейков, сотни процентов роста расходов на повседневные нужды для фанатов; по объемам инвестиций и денег в обороте во время ЧМ-26 это космические миллиарды. Чемпионат мира впервые будет похож на Суперкубок, с перерывом на шоу в финале – это чисто американский стиль жизни. Не мешает ли это развитию и восприятию футбола?

Независимо от того, что показывают за океаном – футбол или соккер – там сильно стараются привести европейскую игру в соответствие с традициями американских NFL и NBA. Вход в игру там превратили в бизнес-продукт: чтобы играть в академиях, нужно выложить десятки тысяч долларов, поэтому на радары скаутов попадают чаще дети обеспеченного среднего класса, из-за чего мы знаем так мало самородков. К слову, Пулишич, Веа, Сендехас, Фримен, Берхалтер и Рейна – сыновья спортивных звезд США. А еще там активно принимают тех, кто не может играть за свою страну. Так в составе появились, например, Тильман и Балоган, для которых ФИФА выдала разрешение на выступления за новую сборную.

Спортивного принципа нет. Мем о том, что Месси не вылетел из MLS в провальном сезоне "Интера", далеко не мем. Лига построена по франшизе, там место покупают инвесторы, поэтому ни один клуб не может вылететь. А значит, нет борьбы за что-то, кроме плей-офф. Без этого теряется турнирная острота, и команды из нижней части таблицы не играют с душой. Так же невозможно подняться наверх.

А тот самый финал с концертом? В Украине тоже есть футбольные шоу, например, перед финалом Кубка. Но в том-то и фишка, что перед. А еще рядом со стадионом и после игры мы не превращаем сам спортивный матч в развлекательное шоу, что является традиционным для американского медиарынка. Послушайте, сколько музыки во время игр на ЧМ: это (плюс призывы диктора к трибунам) создает имитацию фанатского движения, ведь оно работает как будто по сценарию.

Чемпионат мира 2026 продолжается, уже есть первые мемы и неожиданные результаты. США вместе с Канадой и Мексикой создали мегауспешный бизнес-продукт, но сами же уничтожают сущность футбола. Это скорее стерильное, дорогое и закрытое корпоративное шоу. Поэтому неважно, футбол или соккер – игра за пределами ЧМ потеряет страсть, как только Мундиаль завершится.

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