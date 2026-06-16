"В этой стране мы не используем слово "соккер". Что не так с самой популярной игрой в мире в США и при чем тут Трамп

Вечный спор – футбол или соккер – действительно не умирает. Интерес к этому вопросу возрос после разгромной победы США над Парагваем (4:1) в начале турнира, что значительно повысило шансы увидеть их сборную на следующих этапах. Здесь еще и Трамп подключился. Так что же делать, когда вы в следующий раз услышите "футбол" и "соккер" в одном диалоге? И почему это не главная проблема со спортом в США? OBOZ.UA разбирался во всех деталях.

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Соккер – британское слово. Смиритесь с этим

Игра ногами с мячом в том или ином виде существовала давно. Но ее правила впервые записали лишь полтора века назад. Большую роль сыграл термин "Association Football", введенный в 1863 году. Тогда потребовалось отличить игру ногой от игры рукой, которая называлась регби. Несмотря на очевидную разницу, их часто путали. Так и возникло название футбол.

А дальше в игру вступает общество. Студенты британских университетов в XIX веке создали собственный сленг, сокращая слова и добавляя к ним окончание "-er". Получилось так, что "rugby" стало "rugger", тогда как "association football" было сокращено до "assoc". Произносить длинное словосочетание было неудобно, а под влиянием сленга оно превратилось в известный нам соккер. Вы все правильно поняли: остров, где родился современный футбол, своими же силами запустил крупнейший языковой спор в спортивном мире.

Кстати, если кто-то скажет вам, что футбол всегда был футболом – смело доставайте старую британскую прессу и открывайте спортивные страницы. Ведь термин "соккер" свободно использовался английскими журналистами и болельщиками вплоть до 1980 года. В странах, где футбольных изменений меньше (например, Ирландия), название сохраняется до сих пор. А вот Британия почувствовала конкуренцию со стороны США и, когда там соккер начал закрепляться, решила, что это все-таки футбол. Открытое противостояние длится уже почти 50 лет, и британцы каждый раз пытаются пристыдить тех, кто использует тот самый термин, который придумали и с гордостью используют именно они.

К языковым играм присоединился Трамп

К спорам по поводу "футбол или соккер" подключился и президент США Дональд Трамп, причем в качестве инициатора. Он неоднократно озадачивал общество своими заявлениями, поэтому следующее высказывание заставило фанатов задуматься, а какую вообще игру он принимает на континенте? Ведь все видели, как американскому зрителю прямо во время трансляции приходится текстом на экране объяснять, почему в игре Мексики и ЮАР осталось 10 и 9 игроков.

Когда вы смотрите на то, что произошло с футболом в Соединенных Штатах. Если подумать, разве это не должно называться футболом? Я имею в виду, это футбол. Мы должны придумать другое название для НФЛ - Дональд Трамп, президент США

На фоне этих заявлений появляются комментарии филологов. Футбол – это универсальная, максимально понятная терминология для миллиардов людей. Вы наверняка слышали о паделе: украинцы легко переняли это испанское слово для обозначения не очень понятного вида спорта. То же самое и в футболе: на планете одновременно существуют "футбол", "football", "soccer", "calcio", "futebol", "fútbol" и другие вариации. Например, британские журналисты в своих материалах до сих пор используют схему футбол = соккер, ведь это разнообразит язык текстов. У нас эпоха глобализации, где проще использовать привычные слова, но брать чужие, если вас все поймут, тоже можно.

Американский футбол ногами – это игра не об игре?

США и футбол – это сложные, растянутые во времени эмоции, закрепленные безумной коммерцией. Вылететь из MLS невозможно, конкуренция с баскетболом и другими видами спорта беспощадно проиграна, а без звезды аудиторию на стадион не затащить. Год назад, во время Клубного ЧМ, идея футбола как игры была значительно подорвана: ненужные паузы, опасения при каждой молнии, первые признаки сложностей с логистикой и визами, концерты в перерыве и уже упомянутый Трамп на награждении, хотя выиграла команда из Лондона. Sky Sports безжалостно критиковал тот турнир, назвав его "американизированным будущим футбола".

Чемпионат мира длится меньше недели, а мы уже видим, как в США космически растут цены на все. Тысячи долларов за билеты, реклама повсюду и даже во время кулин-брейков, сотни процентов роста расходов на повседневные нужды для фанатов; по объемам инвестиций и денег в обороте во время ЧМ-26 это космические миллиарды. Чемпионат мира впервые будет похож на Суперкубок, с перерывом на шоу в финале – это чисто американский стиль жизни. Не мешает ли это развитию и восприятию футбола?

Независимо от того, что показывают за океаном – футбол или соккер – там сильно стараются привести европейскую игру в соответствие с традициями американских NFL и NBA. Вход в игру там превратили в бизнес-продукт: чтобы играть в академиях, нужно выложить десятки тысяч долларов, поэтому на радары скаутов попадают чаще дети обеспеченного среднего класса, из-за чего мы знаем так мало самородков. К слову, Пулишич, Веа, Сендехас, Фримен, Берхалтер и Рейна – сыновья спортивных звезд США. А еще там активно принимают тех, кто не может играть за свою страну. Так в составе появились, например, Тильман и Балоган, для которых ФИФА выдала разрешение на выступления за новую сборную.

Спортивного принципа нет. Мем о том, что Месси не вылетел из MLS в провальном сезоне "Интера", далеко не мем. Лига построена по франшизе, там место покупают инвесторы, поэтому ни один клуб не может вылететь. А значит, нет борьбы за что-то, кроме плей-офф. Без этого теряется турнирная острота, и команды из нижней части таблицы не играют с душой. Так же невозможно подняться наверх.

А тот самый финал с концертом? В Украине тоже есть футбольные шоу, например, перед финалом Кубка. Но в том-то и фишка, что перед. А еще рядом со стадионом и после игры мы не превращаем сам спортивный матч в развлекательное шоу, что является традиционным для американского медиарынка. Послушайте, сколько музыки во время игр на ЧМ: это (плюс призывы диктора к трибунам) создает имитацию фанатского движения, ведь оно работает как будто по сценарию.

Чемпионат мира 2026 продолжается, уже есть первые мемы и неожиданные результаты. США вместе с Канадой и Мексикой создали мегауспешный бизнес-продукт, но сами же уничтожают сущность футбола. Это скорее стерильное, дорогое и закрытое корпоративное шоу. Поэтому неважно, футбол или соккер – игра за пределами ЧМ потеряет страсть, как только Мундиаль завершится.