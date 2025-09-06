В Бразилии голкипер отбил решающий пенальти и умер. Момент попал на видео

34-летний голкипер Антонио Эдсон душ Соуза скончался прямо на площадке через несколько секунд после решающего сейва. Трагедия произошла на турнире по футзалу в бразильском штате Пара, сообщает TalkSport.

Футболист, выступавший за любительскую команду Sind Motos, отразил мощный удар грудью и вместе с партнёрами начал праздновать успех. Однако вскоре он рухнул на пол, и арбитры вызвали медицинскую помощь. Несмотря на усилия врачей, довезти его живым до больницы не удалось.

Федерация футзала штата Пара подтвердила смерть спортсмена, выразив соболезнования родным и отметив его преданность, талант и человечность. "Его будут помнить не только как примерного игрока, но и как особенного человека, который умел вдохновлять окружающих", — говорится в заявлении организации.

Матчи турнира, проходившего в муниципалитете Аугусту-Корреа в рамках празднования 200-летия независимости Бразилии, были приостановлены. Причина смерти Соузы пока официально не установлена.

Отмечается, что похожий случай произошёл в июне в южном штате Санта-Катарина, где 33-летний голкипер Роберто Петерсон умер во время игры после удара мячом.

