В Англии голкипер совершил 'самый странный сейв в истории футбола', сломав ворота. Видео

В матче низшей английской лиги произошёл курьёзный эпизод. Вратарь "Беарстеда" Фрэнки Леонард, запутавшись в собственных воротах, умудрился совершить невероятный сейв, после которого рухнул весь каркас.

На 1:0 в пользу "Фишера" мяч после удара игрока гостей угодил в перекладину и отскочил прямо на ногу нападающему. Леонард, отступая назад, влетел в ворота и зацепился ногой за сетку. Несмотря на это, он сумел вырваться и в падении заблокировал добивание, при этом полностью сломав ворота.

Сам эпизод случился еще в ноябре прошлого года, однако 15 сентября 2025-го обрело новую жизнь в интернете. Видео момента быстро стало вирусным в соцсетях, собрав порядка 170 000 просмотров.

Болельщики называли спасение "сейвом года" и "самым странным в истории футбола", а кто-то иронично заметил: "Вот она, нон-лига во всей красе".

