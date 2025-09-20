Вратарь забил величайший гол в истории футбола: видео стало хитом в интернете

Видео с голом 23-летнего голкипера южноафриканской "Бароки" Оскарина Масулюке стало настоящим хитом в сети. Сам момент случился еще в ноябре 2016 года в матче ЮАР Премьер‑Дивизиона против "Орландо Пайрэтс", но 20 сентября 2025-го обрел вторую жизнь в интернете.

Видео дня

За несколько часов ролик собрал порядка 500 000 просмотров, а пользователи назвали его "величайшим голом голкипера в истории футбола".

"Орландо Пайрэтс" вели 1:0 после гола Джастиса Чабалаки, забитого в добавленное время. На последнем угловом Масулюке поднялся в чужую штрафную, где вратарь соперника отбил мяч кулаком. Оскарин оказался спиной к воротам на расстоянии около 20 ярдов и выполнил удар через себя, отправив мяч в верхний левый угол.

После гола Масулюке побежал праздновать вместе с командой. Матч завершился со счётом 1:1. Благодаря ничьей "Барока" тогда поднялась на 10-е место в таблице, на четыре позиции ниже "Орландо Пайрэтс". Гол Масулюке сделал его культовой фигурой в клубе.

Позже за этот гол Масулюке был номинирован на премию FIFA Puskás 2017, где занял второе место.

Судьба вратаря сложилась не очень удачно: в феврале 2018 года он покинул "Бароку" после обвинений в распитии алкоголя в команде. Летом того же года Масулюке перешёл в клуб Национальной первой лиги TS Sporting, где провёл 33 матча. В сентябре 2020 года вернулся в "Бароку" на трёхлетний контракт. 12 июля 2023 года перешёл в "Стелленбош" на постоянной основе.

