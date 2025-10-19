В 35 лет внезапно умер чемпион Украины и бывший игрок украинской сборной по баскетболу

На 36-м году жизни ушел из жизни украинский баскетболист Денис Носков, выступавший за национальную сборную Украины 3х3 и молодежные сборные страны. О трагедии сообщил его бывший партнер по команде Роман Новиков.

"Денчик, как так… Спасибо тебе, друг, за всё! Брат, я не могу поверить, сколько мы прошли вместе… Земля пухом, приглядывай за нами с неба", — написал Новиков в Instagram.

Носков был воспитанником мариупольского баскетбола, отыграв 13 лет в украинской Суперлиге. Одним из самых успешных моментов его карьеры, является выступление за "Азовмаш", с которым он стал чемпионом страны. Денис также играл в Украине за БК "Киев", БК "Одессу", "Черкасские Мавпы", БК "Запорожье". За границей – за грузинский "Тбилиси" и французский Tarbes-Lourdes.

Известно, что в последние годы спортсмен проживал в Торонто (Канада). Причина смерти не раскрывается.

В одном из своих ранних интервью Денис Носков назвал самым удачным этапом своей карьеры сезон в "Николаеве" под руководством Владимира Поляха, когда команда впервые за 20 лет вошла в топ-4 и в плей-офф обыграла "Будивельник".

Он отметил, что до сих пор помнит напряжённый матч в спорткомплексе "Надежда". В свое время баскетболист признавался, что любовь к игре ему привил друг детства, показав фильм Space Jam и познакомив с НБА, за которой он следит с десяти лет.

