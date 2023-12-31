Усик за несколько часов до нового года обратился с посланием к украинцам. Видео

Обладатель титула WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) поздравил всех с наступающим 2024 годов. Видео наш супертяжеловес опубликовал у себя в Instagram за несколько часов до наступающего праздника.

Видео дня

Усик пожелал всем силы, победы, радости и здоровья, согласившись, что сейчас всем нелегко, так как Украина борется за свою победу, а на этом пути легко быть не может.

"Я хочу вам пожелать в новом году силы, терпения и, обязательно, единства, чего нам так сильно не хватает. Именно единства. Кто-то сделал меньше, кто-то сделал больше. Каждый делает столько, сколько может, и только вместе – мы сила, только вместе – мы победа. Слава Украине!" – заявил Александр.

Напомним, что 17 февраля 2024 Усик проведет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) битву за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе против Тайсона Фьюри.

Стоит отметить, что бывший чемпион мира в крузервейте, а сейчас аналитик бокса Джонни Нельсон предполагает, что этот бой в указанный срок не состоится.

Ранее этот вечер планировался на 23 декабря, но Тайсон Фьюри получил рассечение во время поединка с Фрэнсисом Нганну и противостояние было перенесено. Александр Усик до этого дрался с Даниэлем Дюбуа, где победил нокаутом.

Это первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в эпоху четырех поясов. Последним абсолютным чемпионом в хэвивейте был Леннокс Льюис – в 1999-м он владел поясами WBA, WBC и IBF, чего тогда было достаточно для такого звания.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший выразил уверенность, что Александр в бою с Тайсоном столкнется со своей главной проблемой – отсутствием мощного нокаутирующего удара.

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