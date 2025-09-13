Усик дал прогноз на бой века Канело – Кроуфорд

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик оценил предстоящий поединок между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. По его мнению, Кроуфорд обладает большим арсеналом технических навыков и умеет эффективно работать в обеих стойках, тогда как Канело отличается силой и мощью ударов.

"Теренс умеет работать в обеих стойках, справа и слева. Канело более силен, но сила его спонтанная. Оба хороши", — отметил Усик в интервью The Ring.

Александр подчеркнул, что Кроуфорд демонстрирует высокий уровень боксерской грамотности, умеет быстро менять позиции в ринге и адаптироваться к сопернику. В то же время Альварес сохраняет свои сильные стороны в виде мощного удара и физической доминанты.

По оценке украинского чемпиона, бой будет равным и продлится все 12 раундов, решившись по итогам судейского решения.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 сентября 2025 года в Лас-Вегасе состоится грандиозное боксёрское событие: на арене Allegiant Stadium чемпион из Мексики Сауль "Канело" Альварес (63–2–2, 39 КО) проведёт защиту всех своих титулов во втором среднем весе в бою против непобеждённого американца Теренса Кроуфорда (41–0, 31 КО). Впервые в истории столь масштабный поединок покажет стриминговая платформа Netflix, подготовившая к нему специальный проморолик.

