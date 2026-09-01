УПЛ приняла экстренное решение по Киеву и области из-за воздушных тревог

Украинская Премьер-лига изменила время начала матчей 5-го тура чемпионата страны по футболу в Киеве и Киевской области. Экстренное решение было принято из-за увеличения количества и продолжительности воздушных тревог, которые регулярно влияют на проведение игр.

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Дирекция УПЛ скорректировала расписание отдельных поединков чемпионата сезона-2026/27 с учетом текущей ситуации с безопасностью. В лиге отметили, что причиной изменений стала негативная динамика, связанная с ростом числа и длительности воздушных тревог в различных регионах страны.

Под изменения попали два матча в столичном регионе. Встреча "Харькова" с "Оболонью", которая состоится 5 сентября на стадионе "Левый Берег" в Киевской области, начнется в 13:00 вместо запланированных ранее 15:30. Матч между "Динамо" и ЛНЗ 6 сентября в Киеве также перенесен на 13:00 вместо 18:00.

5 сентября

13:00. "Харьков" – "Оболонь" (ранее – 15:30)

6 сентября

13:00. "Динамо" – ЛНЗ (ранее –18:00)

18:00. "Эпицентр" – "Буковина" (ранее – 13:00)

Кроме того, поединок "Эпицентр" – "Буковина" поменялся местами со встречей "Динамо" – ЛНЗ и теперь стартует в 18:00.

В УПЛ рассчитывают, что более раннее начало матчей позволит завершать игры в тот же день даже в случае длительных остановок из-за воздушных тревог. Необходимость таких мер показал матч 4-го тура между "Зарей" и "Харьковом", который из-за многочисленных тревог был доигран только на следующий день: первые 52 минуты команды провели 30 августа, а оставшуюся часть встречи сыграли 31 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на вечер 1 сентября, враг уже шестые сутки подряд наносил удары по Киеву и области с помощью реактивных дронов.

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