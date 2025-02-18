OBOZ.UA продолжает рассказывать об известных украинских футбольных тренерах. Сегодня, друзья, в центре вашего внимания киевлянин Олег Базилевич.

Видео дня

Его визитная карточка. Родился Олег Базилевич в 1938 году. Воспитанник Киевской ФШМ, откуда был приглашен в киевское "Динамо". В "Динамо" игрок выступал с 1957-го по 1966 год. Провел в составе столичного клуба 161 матч. Чемпион бывшего СССР 1961 года, серебряный призер 1960-1965 годов, обладатель Кубка СССР 1964 года. По одному сезону сыграл в "Черноморце" (35 игр) и "Шахтере" (32 игры). В списки "33 лучших" входил 6 раз.

Завершив карьеру игрока, перешел на тренерскую работу. Заслуженный тренер Украины. Работал в "Динамо" (Киев), "Десна" (Чернигов), "Шахтер" (Кадиевка), "Автомобилист" (Житомир), "Динамо" (Минск), "Шахтер" (Донецк), "Пахтакор" (Ташкент), ЦСКА (Москва), "Заря" (Ворошиловград), "Славия" (Болгария). Как видите, у Базилевича богатая карьера тренера.

В "Динамо" пригласил Лобановский

В конце 1973 года "Динамо" возглавил Валерий Лобановский. В январе 1974-го он своим помощником пригласил Олега Базилевича. Знакомы они были давно – вместе играли в ФШМ, затем в дубле и основном составе "Динамо". Осенью 1961 года киевляне, прервав 25-летнюю гегемонию московских клубов, выиграли свой первый чемпионат СССР. Блестяще играли в нападении Лобановский и Базилевич. "Гол с подачи Лобановского забил Базилевич!" – много раз трибуны стадиона взрывались после этого объявления диктора.

В том первом для "Динамо" золотом сезоне Лобановский, левый крайний нападающий, в 28 матчах забил 10 мячей. Базилевич, правый крайний нападающий, в 26 матчах отличился 9 раз. Памятным для обоих был сезон 1964 года. В полуфинале розыгрыша Кубка "Базиль", как его называли болельщики, забил в ворота московского "Спартака" два мяча и принес победу своей команде. В финальной игре был побежден куйбышевский клуб "Крылья Советов" – 1:0. Киевляне через 10 лет во второй раз завоевали хрустальный трофей.

Начав работать в "Динамо", Лобановский и Базилевич ввели новые методики. Значительно возросли объемы тренировочных нагрузок, которые были научно обоснованы. Очень интенсивной была предсезонная подготовка, улучшилась дисциплина. И уже первый год совместной работы тренерского дуэта, 1974-й, принес большой успех. Обойдя на финише "Спартак", киевляне стали чемпионами. Завоевали они и Кубок, обыграв в дополнительное время "Зарю".

Удачно стартовало осенью "Динамо" в розыгрыше Кубка обладателей Кубков. На пути к финалу были обыграны ЦСКА "Септемврийске знамя", Айнтрахт, Бурсаспор, ПСВ "Эйндховен".

Два европейских трофея

14 мая 1975 года. Базель. Стадион "Сент-Якобс". Финал Кубка Кубков. "Динамо" (Киев) – "Ференцварош" (Будапешт) – 3:0. Киевляне первыми из советских клубов стали обладателями европейского трофея. И осень того года была очень успешной для команды Лобановского и Базилевича. В первом матче за Суперкубок УЕФА в Мюнхене была обыграна грозная "Бавария" – 1:0. И во втором поединке в Киеве обладатель Кубка Чемпионов также был повержен – 2:0. Трижды отличился в этих играх Олег Блохин.

В 1975-м динамовец стал обладателем "Золотого мяча", а киевское "Динамо" было названо в том памятном году одним из лучших клубов мира. А осенью киевляне выиграли очередные золотые медали чемпионов страны.

В 1976 году Валерий Лобановский и Олег Басилевич возглавляли олимпийскую сборную страны на играх в Монреале. В полуфинале наша команда уступила – 1:2 – сборной ГДР, будущему олимпийскому чемпиону. В матче за бронзовые медали Олимпиады-1976 наша команда победила - 2:0 – сборную Бразилии, мячи забили Онищенко и Назаренко. Призерами Олимпиады вернулись в Украину Анатолий Коньков, Виктор Матвиенко, Михаил Фоменко, Леонид Буряк, Стефан Решко, Владимир Трошкин, Владимир Онищенко, Виктор Колотов, Владимир Веремеев, Олег Блохин, Назаренко.

Вскоре в динамовском коллективе возник конфликт, и Базилевич принял нелегкое для себя решение покинуть команду. Начал он новый для себя этап тренерской карьеры, а в каких клубах и сборных он работал, я вас уже познакомил.

Этот футбольный мир Олег Петрович Базилевич покинул 16 октября 2018 года. Похоронен был на Байковом кладбище – его могила рядом с могилой Валерия Васильевича Лобановского.