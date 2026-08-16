Умер непобедимый боксер, впавший в кому после нокдаунов и первого поражения. Видео

Знаменитый американо-пуэрториканский боксер Причард Колон скончался 13 августа в возрасте 33 лет спустя почти 11 лет после тяжелой травмы мозга, полученной в своем последнем поединке. До рокового боя спортсмен не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге и считался одним из самых перспективных представителей своей весовой категории.

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О смерти Колона сообщила его семья. Боксер ушел из жизни 13 августа 2026 года.

Колон родился во Флориде, однако в детстве переехал в Пуэрто-Рико, где начал заниматься боксом. В любителях он пять раз выигрывал национальное первенство, а в 2010 году завоевал "золото" молодежного Панамериканского чемпионата. Его любительский рекорд составил 170 побед при 15 поражениях.

В профессиональном боксе Колон дебютировал в 2013 году и быстро заявил о себе. К октябрю 2015 года он провел 16 поединков, одержав 16 побед, из которых 13 завершил нокаутом.

Переломным моментом стал бой против Террела Уильямса 17 октября 2015 года. Во время поединка Колон неоднократно жаловался рефери на удары по затылку, которые запрещены правилами.

В девятом раунде он впервые в карьере оказался в нокдауне, а после окончания отрезка команда боксера по ошибке сняла с него перчатки, решив, что поединок завершен.

В результате Колону было засчитано первое поражение в карьере.

Сразу после боя спортсмен почувствовал себя плохо. В раздевалке он потерял сознание, после чего был доставлен в больницу.

Врачи диагностировали кровоизлияние в мозг и провели экстренную операцию. Затем боксера ввели в искусственную кому, в которой он находился 221 день.

После выхода из комы Колон так и не смог полностью восстановиться. Он передвигался в инвалидной коляске, нуждался в постоянной помощи и потерял способность говорить.

Семья на протяжении многих лет продолжала его реабилитацию.

В 2021 году Всемирный боксерский совет (WBC) наградил его символическим поясом и удостоил звания почетного чемпиона.

После трагедии WBC ужесточил требования безопасности и внедрил дополнительные медицинские протоколы для участников поединков. В заявлении организации, посвященном памяти спортсмена, говорится: "Твое наследие и твоя улыбка навсегда останутся в наших сердцах".

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