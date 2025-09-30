Украинский вратарь отбил пенальти в первом же матче за 'Реал' в Юношеской лиге УЕФА. Видео

Украинский вратарь Илья Волошин эффектно дебютировал за мадридский "Реал" в матче Юношеской лиги УЕФА – аналоге Лиги чемпионов для команд U-19. Наш соотечественник вышел в стартовом составе выездного матча с казахстанским "Кайратом" и отбил удар с 11-метровой отметки.

Для Волошина это был лишь второй поединок в составе юношеской команды "королевского клуба". 18-летний уроженец Новомосковска Днепропетровской области на выходных успел сыграть в национальном чемпионате.

"Реал" быстро забил два гола, однако в середине первого тайма судья увидел нарушение правил со стороны защитников гостей в своей штрафной и назначил пенальти. К мячу подошел форвард "Кайрата" Азамат Туякбаев, однако Волошин разгадал намерения соперника и отбил удар.

В итоге мадридская команда забила еще дважды, но все же позволила казахстанским футболистам огорчить нашего соотечественника на 58-й минуте, когда форвард Измаил Бекболат переиграл Илью.

"Реал" набрал максимальные шесть очков в двух стартовых матчах Юношеской лиги УЕФА и идет среди лидеров турнирной таблицы.

