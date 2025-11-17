Украинский вратарь нарушил законы физики и не хватало раковины: как в Исландии отреагировали на поражение в отборе к ЧМ-2026 и разрушенную мечту

Победа сборной Украины над Исландией 2:0 в групповом раунде отбора к ЧМ-2026 стала тяжелым ударом для жителей северной страны, ведь именно подопечные Реброва заняли второе место и сыграют в плей-офф. А вот команде Арнара Гуннлаугссона придется ждать нового шанса. После матча в заголовках исландских СМИ очень часто звучало слово "мечта", а потом журналисты очень расстраивались, что она разбилась о поздние голы украинцев Александра Зубкова и Алексея Гуцуляка.

OBOZ.UA сделал обзор прессы Исландии, которая отмечала игру вратаря хозяев Анатолия Трубина, слабую игру своих в первом тайме и вспоминала подножку от "сине-желтых" в 2024-м.

Morgunblaðið. Известный в Исландии ресурс вышел с заголовком "Мечта закончилась после очень обидного поражения в Варшаве": "Сборной Исландии по футболу не будет среди стран-участниц финальной части чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде следующим летом, после очень обидного поражения в последнем раунде квалификации группы D в Варшаве. Матч завершился победой Украины со счетом 2:0, причем оба гола украинской команды были забиты на последних минутах игры".

"Исландская команда вчера довольствовалась бы и ничьей, и счет оставался нулевым до 83-й минуты, когда Александр Зубков забил с углового. Затем Алексей Гуцуляк закрепил победу вторым голом в компенсированное время после того, как исландская команда приложила все усилия, чтобы сравнять счет", – пдвели смуный итог исландцы.

Dagblaðið Vísir. Одна из самых популярных газет в Исландии после болезненного поражения вышла с загадочным для нас названием "Вот что сегодня вечером нация сказала по телевидению: "Не хватает кухонной раковины, которую можно выбросить". В этом материале они собрали мнения исландцев о матче в Варшаве, где отмечали в том числе и игру вратаря Анатолия Трубина, который выиграл этот поединок для Украины, сделал несколько невероятных сейвов.

А за основу для названия статьи было взято сообщение смотрителя за площадкой из Рейкьявика Магнуса Бодварссона: "Не хватало кухонной раковины, которую можно было выбросить. В противном же случае украинский вратарь выиграл эту игру". Трудно сказать, что имелось в виду под "кухонной раковиной" – какая-то местная традиция, жаргон или игра слов, которая не переводится, или просто злость из-за результата, но выглядело интересно и загадочно.

А вот спортивный репортер с многолетним опытом Гудмундур Хилмарссон был более лаконичным: "К сожалению, в этом матче победила лучшая команда. Многие наши игроки сыграли намного ниже своих возможностей".

Visir.is. Известный новостной сайт выпустил "Украина – Исландия 2:0: Снова раздавить сердца исландцев", где говорится, что "украинцы сумели разрушить надежды Исландии на квалификацию к большому мужскому футбольному турниру".

Журналисты вспомнили, что "сине-желтые" уже переходили дорогу их сборной буквально в марте 2024-го: "Долгое время казалось, что все будет иначе, но Зубков вывел Украину вперед на 83-й минуте ударом головой с дальней стойки. Гуцуляк добавил еще один гол в конце компенсированного времени, и победа Украины стала фактом, спустя 20 месяцев после того, как она выиграла у Исландии со счетом 2:1 в финальном матче плей-офф за место на чемпионате Европы-2024".

"Арнар обещал, что Исландия не будет занимать оборонительную позицию, и команда это показала с самого начала. Украинцы же, наоборот, не переживали из-за чего-то, хотя с самого начала было понятно, что им нужно забить и выиграть матч, – писал обозреватель, который отметил, что все изменилось после моментов Зубкова и Цыганкова. – Казалось, что это событие повлияло на исландскую команду, и им было трудно удерживать мяч и создавать моменты в атаке".

"Во второй половине игры давление на украинцев становилось все сильнее, а исландцы редко пробивались вперед через центр поля. За четверть времени до конца игры Трубин нарушил некоторые законы физики, когда ему удалось отразить удар головой Виктора Гудлаугура с близкого расстояния после штрафного удара. Это была возможность, из-за которой долго расстраивались", – говорится в материале.

"Этот шанс был лишь одним отклонением от мощной украинской атаки, которая продолжалась, и Элиас Рафн Олафссон продемонстрировал даже лучшее мастерство, чем Трубин, когда отбил две последовательные попытки Романа Яремчука", – добавил автор.

Также ряд СМИ Исландии назвали лучшим игроком матча защитника греческого "Панатинаикоса" Сверрира Ингасона. Visir издал "Рейтинги Исландии: Сверрир лучший в душераздирающем поражении", где оценивалась игра "Наших ребят".

"Сверрир Инги Ингасон оказался лучшим игроком команды, но очевидно, что мечта о чемпионате мира закончилась. Но он как всегда великолепно играл в центре обороны, трудолюбивый и не раз нас спасал", – отметил журналист.

mbl.is. Ресурс также не был очень оригинальным, назвав обзор матча "Гол в конце, и мечта Исландии кончилась".

"В первые 20 минут было понятно, что игра будет очень напряженной. Команды создали мало моментов. В конце концов, в первом тайме ничего не было забито, но гораздо больше шансов имели украинцы. Исландская команда заработала несколько угловых, но на этом все", – сделал вывод автор.

Во втором тайме украинская атака набирали обороты, что вылилось в гол Александра Зубкова на 83-й минуте. Однако до этого "замечательный сейв совершил Анатолий Трубин".

