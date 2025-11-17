Реброва спасли на последних минутах: как Украина дожала Исландию и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2026. Тактический обзор матча

В последнем матче отбора на ЧМ-2026 сборная Украины размотала Исландию и выиграла 2:0. Сложный и изнурительный матч удалось перетянуть на свою сторону в последний момент и забрать важные очки для второго места в группе. Какие игроки дали больше всего качества? Что из этой игры надо взять в плей-офф? Рассказывает OBOZ.UA.

Стартовые составы

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Калюжный, Малиновский, Ярмолюк, Зубков, Цыганков, Ванат

Исландия: Олафссон, Палссон, Ингасон, Йоганессон, Харальдссон, Гудмундсон, Торстейнссон, Элертссон, Виллюмссон, Гудйонсен, Магнуссон

Первый тайм. Бить больше!

В начале хотелось бы отметить атмосферу Варшавы. Такого забитого стадиона не было ни разу за все годы, сколько сборная играет заграницей, независимо от домашнего стадиона. Еще до начала игры и до понимания ее итогов, это была забытая фантастика прошлой жизни, в которую нас вернули на 90 минут.

Первый удар случился на 3-й минуте от Зубкова - обратной стороной стопы, но это уже поднимало градус. Как и ожидалось, на силу заиграли фланги, где выискивали возможность для аутов Миколенко. Во время прессинга на исландцев давила тройка Ванат-Ярмолюк-Малиновский, игроки со скоростью и умением придержать мяч до подкрепления. А на стандартах все 11 игроков были в штрафной, чтобы ну точно не дать пространство для удара - Паллсон так головой попал в сразу 3 футболистов, которые скопились рядом.

Украина играла очень быстро, наши передачи вперед шли на большое расстояние, чтобы Ванат или Зубков убегали от защитников и цеплялись за выгодную позицию для удара. Снова, как и против Франции, мешала спешка. Исландия за 20 минут подстроилась под такой темп, позади было 3 защитника, а на нашего игрока с мячом поднимались по двое, чтобы не дать щель на передачу. Игра преимущественно была на половине поля соперников, но постепенно викинги вытесняли желто-синих к центру.

Удары издали! Как же много они стоят и как сильно влияют на нашу игру, потому что именно так залетало и месяц назад. Это та добродетель, которая может раздуть пламя борьбы. Сначала Конопля попытался пробить смещением в центр с правого фланга, не повезло с точностью. А уже через несколько минут так же сделал Цыганков - и уже его удар сотряс перекладину. Позже и Зубков дважды пробивал, оба выше цели. Украина подобралась к голу так близко, как никогда еще в ноябрьских матчах.

Подопечные Реброва были хороши на перехватах. В течение тайма обе команды напасовали почти одинаковое количество передач, но украинцы немало из них перерезали. Такая заряженность нравилась более идейной игрой, мы хотя бы показали, что готовы бить и можем направить мяч в направлении ворот. Хотя дойти до них было сложно: компактность исландцев зависела от выбора фланга для атаки. Высокую позицию Миколенко закрывали двумя игроками аж у центрального круга, тогда как справа Конопли давали подойти ближе к их штрафной, основная агрессия ждала Цыганкова или Калюжного.

Интересный, динамичный и эмоциональный первый тайм. Украина снова выглядела сильнее, не позволила бить по владениям Трубина и начинала атаки с прессингом. Однако голкипер соперников в большинстве случаев провожал мяч взглядом, лишь один раз накрыл простой удар. Исландия позволяла себе много фолов, каждый раз на грани карточки. Им обошлось, даже когда Палссон корпусом сбивал и Зубкова, и Малиновского. Лишь когда Руслана двумя руками уложил Йоханнесон, только тогда судья дал заслуженный горчичник. За такое после раздевалки требовалось минимум трижды напихать в ворота соперника и продолжать загружать еще.

Второй тайм. Страдали и выбороли победу!

По опыту прошлых матчей, надо было выходить с новой тактикой. Соперники читали наши планы в течение первого тайма и после перерыва всегда выходили готовыми к контрборьбе. Ведь Трубину пришлось спасать ворота после подачи со штрафного уже через несколько минут, как игра возобновилась. Как и с французами (вновь) после этого украинская команда переволновалась и нужен был специальный маневр, чтобы проснуться.

Украине стало сложнее играть: Исландия начала сунуть игру к нашим воротам и угрожала им постоянными повторными атаками. Расшатывать этот темп удавалось, когда мы вторым темпом возобновляли свои же выпады. Зубков стал хорошим примером подбора: классно поймал мяч на отскоке, когда завалили Ваната - вратарь пушку отбил. Но больше всего угрозы давал Цыганков.

Какая же классная роль игрока "Жироны"! Вингер не был капитаном, но влияние на игру больше всего давал именно он. Тогда как Зубков искал передачу для своего фланга от Миколенко или потерю в его зоне, Виктор постоянно заходил в центр, где убирал замахом нескольких соперников и проверял реакцию вратаря. Однажды едва не забил со сверхострого угла, там исландцам откровенно повезло. После того, как в атаке стало мало удачи, Ребров бросил в бой Шапаренко и Яремчука.

Исландия наслаждалась попытками украинцев. Их низкий блок работал, а схема 5-3-2 контролировала забросы на фланги. Даже мяч соперникам не был нужен, до ударной зоны желто-синие могли добраться лишь упорным трудом. Все это позволяло держать контроль за игрой, 0:0 гостям стала на радость. Даже атака не была нужна: Гудйонсен единственный оставался на острие, но затем просто шел где-то к центральному кругу и там цементировался.

Украине надо было сделать наиболее нелогичное действие - дать сопернику пробить по нашим воротам. Это была единственная возможность хоть немножко их оттянуть. Пробить дали - и как же Трубин потянул удар в упор, невероятная реакция с такого расстояния. И только это пробудило веру и желание бежать, потому что уже и схему с двумя нападающими активировали. Сборная постоянно была вокруг да около гола и никак не могла увидеть мяч в чужих воротах.

Не помогала даже магия Малиновского, его как самого опасного постоянно держали за футболку. В такой плотной среде не было ни одного окошка на мощный удар. Руслана вообще пришлось заменить; не только из-за ограниченности на поле, но и из-за желтой, которая издалека выглядела как потенциальная красная. Все больше загружал вперед Цыганков, он забрал роли всех игроков и после долгожданного возвращения был главным на поле.

Олафссон тащил все, даже двойной удар Яремчука. Но уже через мгновение со стандарта тот же Зубков наконец-то запихнул мяч в ворота. 1:0. Рабочий и такой нужный гол. Теперь уже Исландия пошла ва-банк. А украинцы пошли на оборонительные замены. Сваток и Назарина вышли строить автобус, которого не было 85 минут. Когда пошло добавленное время, желто-синие парковались в 8 защитников и только Яремчук с Гуцуляком были первой линией обороны. 5 минут добавленного времени тянулись вечность - и второй гол действительно командная работа. Подкаты Шапаренко, доработка Калюжного, отчаянный удар Гуцуляка... А еще те два сейва Трубина. Вот так должен работать действительно коллектив. 2:0.

2:0 - выстраданная и валидольная победа сборной Украины. В последний момент мы пробили плотную оборону Исландии и смогли лишь с одним голом пробиться в плей-офф чемпионата мира. К игре есть вопросы, самоотдачи должно быть больше, чем на 45 минут. Но давайте насладимся таким желанным ощущением минутного счастья. Далее мы ждем жеребьевки 20-го ноября. Мундиаль близко, нужна еще более сильная магия.