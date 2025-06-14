Украинский боксер отказался добивать соперника и показал рефери, что надо сделать. Видео

Украинский боксер Павел Иллюша совершил благородный поступок во время своего дебютного боя на профессиональном ринге. 22-летий уроженец черкасчины отказался продолжать поединок против опытного молдавского джорнимена Андрея Санджуры, чтобы не нанести ему травм.

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Иллюша с первых минут взял инициативу в свои руки и уверенно контролировал ход боя. В четвёртом раунде украинец нанёс серию тяжёлых ударов, после которых соперник оказался в тяжёлом положении. Угол Санджуры выбросил полотенце, однако рефери в этот момент не заметил жеста капитуляции.

Вместо того чтобы продолжать атаку, Павел обратил внимание судьи на полотенце, не став добивать оппонента. Бой был остановлен, и украинец одержал победу техническим нокаутом.

В любительском боксе Иллюша входил в топ-30 мирового рейтинга среднего веса по версии BoxRec, а в профи дебютировал под эгидой украинской промоутерской компании Top Boxing Generation.

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