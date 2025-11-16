Украинские красавицы выиграли чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу в Испании. Фото

Настоящим триумфом украинских спортсменок завершился чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу IFBB, который традиционно принимал испанский город Санта-Сусанна. Наши соотечественницы заняли первые места в многочисленных категориях, устроив настоящий фурор сред болельщиков и местных жителей.

OBOZ.UA предлагает своим читателям полюбоваться украинками, которые прославляют страну на зарубежных турнирах.

Анжелика Матрухан (Черкасская область, тренер Михаил Кисляков) – победа в бодифитнесе среди юниорок 21-23 года в открытой ростовой категории.

Анна Шурига (Одесса, тренер Андрей Егоркин) – победа в бикини среди женщин в ростовой категории до 162 см.

Кристина Горулько (Одесса, тренеры Дина Чернева и Екатерина Стоянова) – победа в бикини среди юниорок 21-23 года в ростовой категории до 166 см.

Полина Михеева (Донецкая область, тренер Виталий Талавери) – победа в бикини среди юниорок 21-23 года в ростовой категории до 160 см.

Екатерина Шипунова (Киев, тренер Александр Сиренко) – победа в бодифитнесе в ростовой категории свыше 168 см.

