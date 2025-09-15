Украинская спортсменка без результата вылетела с ЧМ по легкой атлетике

Украинская легкоатлетка Яна Гладийчук досрочно завершила свои выступления на чемпионате мира, который в эти дни проходит в японском Токио. Наша соотечественница в секторе для прыжков с шестом не смогла преодолеть планку на первой же высоте в 4,25 метра и закончила соревнования без результата.

В интервью "Суспильне Спорт" Гладийчук объяснила свой провал в квалификации турнира травмой, которую она получила во время разминки. 32-летняя киевлянка отметила, что из-за повреждения внесла изменения в технику своего разбега, но это все равно не позволило добиться успеха.

"Очень сильно пошло не так в разминке: когда я пробегала по мату я, наступая на него, проскользнула по покрышке и растянула ахилл. После этого мне было очень больно. Пыталась прыгать с более короткого разбега, но одна нога не дала мне возможности бежать с хорошей скоростью. Было очень больно бежать. Конечно, это неожиданный поворот событий, от которого я не перестраховалась. Я не рада травмироваться, но рада, что это не что-то такое, с чем тебя вывозят на каталке. Но это не тот результат, к которому мы готовились весь сезон", – сказала Гладийчук.

