Поступок года! Бегун-рекордсмен на ЧМ по легкой атлетике вернулся во время забега, чтобы помочь сопернику. Видео

На чемпионате мира по легкой атлетике в Токио зрители стали свидетелями трогательной сцены: бельгиец Тим ван де Велде отказался от борьбы за результат, чтобы помочь сопернику, оказавшемуся на грани срыва. Колумбиец Карлос Сан Мартин едва держался на ногах после столкновения с барьером на дистанции 3000 м с препятствиями.

Оба спортсмена отстали от лидеров, и на последнем круге Сан Мартин с трудом переставлял ноги. Вместо прыжка через финальный барьер ему пришлось перелезать через него.

Увидев это, ван де Велде развернулся и пошел навстречу сопернику, обнял его за плечо и помог добраться до финишной линии.

Бегуны пересекли финиш вместе, вызвав овации трибун. Однако официально колумбиец оказался впереди — а вскоре его увезли со стадиона в инвалидном кресле.

Видео эпизода собрало порядка 600 000 просмотров за сутки, а комментаторы назвали случившееся поступком года.

Для справки: 25-летний Тим ван де Велде специализируется в беге на 3000 м с препятствиями и имеет внушительный послужной список. В 2016 году он завоевал "золото" на юниорском чемпионате Европы (2000 м с препятствиями), а в 2017-м установил национальный юниорский рекорд, державшийся более 40 лет. В 2018 году стал седьмым на чемпионате мира U20.

На взрослом уровне ван де Велде дважды побеждал на чемпионате Бельгии (2021 и 2025), представлял страну на чемпионатах мира (2022, 2025) и Европы (2024). В августе 2025 года он обновил личный рекорд (8:14.40) на этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе и вошёл в топ-4 сильнейших бегунов Бельгии в истории на этой дистанции.

