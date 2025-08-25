Впервые за 12 лет! Украина взяла 'золото' ЧМ по художественной гимнастике

Сборная Украины по художественной гимнастике триумфально завершила свои выступления на чемпионате мира, который прошел в Рио-де-Жанейро. Сине-желтые в День независимости страны во второй раз в своей истории добыли золотые медали в групповых упражнениях c тремя мячами и двумя обручами.

В состав нашей команды вошли Елизавета Азза, Диана Баева, Кира Ширикина, Александра Ющак и Валерия Перемет. В финал соревнований они пробились с четвертым результатом, однако в битве за медали продемонстрировали потрясающую красоту исполнения своих элементов.

Наши соотечественницы в сумме набрали 28,650 баллов и на одну десятую опередили хозяек чемпионата, а на три десятых – представительниц Китая. Во время церемонии награждения наши девушки не скрывали своих эмоций, спев гимн Украины.

Для украинской команды эта первая победа на первенстве планеты с 2013 года. Тогда в Киеве Анна Ризатдинова была сильнее всех в упражнениях с обручем.

Кроме того, лишь второй раз в истории "сине-желтые" победили в групповых соревнованиях. В 2002 году в в Нью-Орлеане сборная Украины стала сильнейшей в упражнениях с пятью лентами.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по художественной гимнастике завоевала "бронзу" в командном многоборье на чемпионате мира-2025.

