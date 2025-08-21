Украина в отборе ЧМ-2027 по баскетболу: кто стоит на пути команды Багатскиса к первенству планеты

Национальная мужская сборная Украины по баскетболу выиграла группу пре-квалификации на чемпионат мира и вышла в основной раунд отбора, который будет, в свою очередь, состоять из двух этапов.

В первом раунде европейской квалификации к ЧМ-2027 наша сборная сыграет в группе А с Испанией, Грузией и Данией, которая в пре-квалификации заняла второе место в группе D, пишет basket.com.ua.

Первый раунд европейской квалификации к ЧМ-2027 пройдет с 27 ноября 2025 года по 5 июля 2026 года (по два матча в каждом из трех запланированных международных окон).

Календарь матчей сборной Украины:

27 ноября 2025 года: Грузия – Украина

30 ноября 2025 года: Украина – Дания

27 февраля 2026 года: Украина – Испания

2 марта 2026 года: Испания – Украина

2 июля 2026 года: Украина – Грузия

5 июля 2026 года: Дания – Украина

В следующий раунд выйдут три лучшие команды из четырех в группе. Там три лучшие команды нашей группы соединятся с группой В, где сыграют Греция, Черногория, Португалия и Румыния. При этом результаты матчей первого этапа между командами, которые пройдут дальше, на втором этапе останутся.

Матчи второго этапа запланированы 28 и 31 августа 2026 года, 26 и 29 ноября 2026 года, а также 26 февраля и 1 марта 2027 года. На чемпионат мира выйдут три лучшие сборные из шести в каждой группе второго этапа.

Рассказываем о сборных, которые стоят на пути мужской сборной на чемпионат мира-2027:

Сборная Испании – 5 место в рейтинге ФИБА

Самый титулованный соперник сборной Украины из семерки – чемпион мира 2006 и 2019 годов (всего 13 раз испанцы играли на чемпионатах мира), пока действующий чемпион Европы (всего четыре чемпионских титула).

Впрочем, сейчас испанская сборная переживает период омоложения, который проходит не так гладко. В отборе на Евробаскет-2025 Испания стала второй в группе, пропустив Латвию, выиграв три матча из шести, дважды проиграв латвийцам и раз Словакии в овертайме. Также в группе была Бельгия.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже сборная Испании не вышла из группы на первом этапе, выиграв один матч у Греции и дважды проиграв. В итоге по дополнительным показателям при закрутке Испания стала последней в квартете.

Сейчас перед Евробаскетом-2025 сборную Испании сайт ФИБА даже не включил в топ-10 в последнем рейтинге силы.

В квалификации на последний чемпионат мира-2023 Украина и Испания были в одной группе и тогда оба матча выиграли испанцы – 88:74 в Испании 24 февраля 2022 года в день начала полномасштабного вторжения России и 77:76 в июле 2022 года.

Сборная Грузии – 24 место в рейтинге ФИБА

В этом году сборная Грузии в шестой раз подряд будет играть на чемпионате Европы, но наивысшим достижением остается 11-е место в 2011 году. На прошлом домашнем Евробаскете-2022 грузины стали 21-ми, выиграв один матч и заняв последнее место.

На чемпионате мира Грузия играла лишь однажды – в отборе на ЧМ-2023 грузины тогда опередили Украину, обменявшись победами (88:83 грузины выиграли дома и 66:79 проиграли в Риге). В итоге Грузия опередила на одну победу украинцев и по дополнительным показателям Исландию.

На мировом первенстве Грузия выиграла в группе у Кабо-Верде и Венесуэлы, проиграла Словении и вышла во второй раунд, где уступила Германии и Австралии, заняв итоговое 16-е место.

В отборе на Евробаскет-2025 Грузия выиграла три матча из шести, заняв второе место в квартете с Сербией, Финляндией и Данией (дважды обыграли финнов и обменялись победами с Данией).

На Евробаскете-2025 Грузия и Испания сыграют в одной группе, поэтому будем иметь возможность увидеть будущих соперников друг с другом.

Сборная Дании – 59 место в рейтинге ФИБА

Сборная Дании не играла на чемпионатах мира, а на чемпионат Европы в последний раз выходила в 1955 году. В отборе на Евробаскет-2025 Дания выиграла одну игру у Грузии, но проиграла оба матча Финляндии и Сербии, поэтому заняла последнее место.

В пре-квалификации на ЧМ-2027 Дания стала второй в своей группе, оба раза проиграв Хорватии (накануне дали бой хорватам 76:79, а до этого уступили 71:100) и дважды обыграв Норвегию (79:70 и 89:71).

Последний раз Украина и Дания играли между собой в отборе на Евробаскет-2007, обменявшись победами – 90:85 Дания выиграла дома и 74:64 украинцы взяли реванш на своей площадке.

Сборная Греции – 13 место в рейтинге ФИБА

Сборная Греции 9 раз играла на чемпионатах мира (наивысшее достижение – серебро 2006 года) и пять раз на Олимпийских играх. На последнем чемпионате мира стала 15-й, а на Олимпиаде в Париже-2024 – 8-й, выиграв лишь один матч из четырех.

На Евробаскете-2022 Греция заняла пятое место, в частности в группе одолев Украину 99:79 и уступив затем в четвертьфинале Германии 96:107.

В отборе на Евробаскет-2025 Греция выиграла свою группу с Великобританией, Чехией и Нидерландами, выиграв пять матчей из шести (уступили британцам 72:73), но были близки победы над Нидерландами 74:72, Чехией в овертайме.

Плюс для нас – главная звезда Яннис Адетокунбо и другие игроки из НБА и Евролиги играют только летом за сборную, поэтому в отборах греки выглядят не так грозно.

Сборная Черногории – 16 место в рейтинге ФИБА

Сборная Черногории дважды играла на чемпионатах мира (в 2019 году стали 25-ми, в 2023 году были 11-ми) и сыграли на четырех из последних пяти чемпионатах Европы (пропустили в 2015 году). На последнем Евробаскете-2022 Черногория дошла до 1/8 финала, где проиграла Германии 79:85.

В отборе на Евробаскет-2025 Черногория выиграла три матча из шести и стала второй в группе с Германией, Швецией и Болгарией.

Главная звезда сборной Никола Вучевич из НБА уже объявил, что после Евробаскета-2025 завершает выступления в национальной команде, поэтому в отборе на ЧМ-2027 черногорцы, возможно, будут строить новую команду.

Сборная Португалии – 56 место в рейтинге ФИБА

Сборная Португалии не играла на чемпионатах мира, а этим летом только в четвертый раз сыграет на чемпионате Европы. Последний раз там она играла в 2011 году, когда проиграла все свои пять матчей.

На Евробаскет-2025 португальцы попали из группы с Украиной, обыграв нашу сборную 79:77 в Риге, одолев один раз Словению и, несмотря на поражение от нашей сборной 60:88 в последнем туре, опередили нашу национальную команду.

В последнем отборе на чемпионат мира-2023 Португалия проиграла все шесть матчей, став последней в группе с Францией, Черногорией и Венгрией.

Сборная Румынии – 63 место в рейтинге ФИБА

Сборная Румынии стартовала с первого раунда пре-квалификации, где выиграла группу с Норвегией и Люксембургом (проиграла один матч Люксембургу в овертайме), а затем неожиданно выиграла группу второй пре-квалификации на ЧМ-2027 с Венгрией и Северной Македонией (дважды обыграла македонцев и обменялась победами с венграми). Должна была занимать второе место, поскольку много проиграла Венгрии, но те в последнем туре проиграли Северной Македонии и стали лишь вторыми в группе.

Румыния ни разу не играла на чемпионатах мира, а на чемпионате Европы была последний раз на Евробаскете-2017, где проиграла все пять матчей. До этого румыны играли на чемпионате Европы в 1987 году.

