Украинская теннисистка выиграла два матча за 6 часов и вывела сборную в полуфинал ЧМ. Видео

Женская сборная Украины по теннису вышла в полуфинал Кубка Билли Джинг Кинг, который называют чемпионатом мира для национальных команд. "Сине-желтые" после победы Ангелины Калининой и сенсационного поражения Элины Свитолиной вырвали путевку в следующий раунд у Бельгии в парной встрече – 2:1.

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Поединок в составе украинок открывала Калинина, которой противостояла 474-я ракетка мира Яна Отзипка. Бельгийка неожиданно взяла первый сет на тайбрейке, однако наша соотечественница перевернула матча и выиграла две партии подряд с одинаковым счетом 6:1.

Затем на корт вышла Свитолина, в соперницах которой была Грит Миннен. Лидер нашей сборной взяла сет на тайбрейке у 217-й в мировом рейтинге, но затем проиграла сенсационно дважды по 4:6.

В итоге все решалось в парной встрече. Здесь за "сине-желтых" сыграли Калинина, которая во второй раз за шесть часов вышла на корт, и Людмила Киченок. Наши девушки не оставили шансов соперницам – 6:3, 6:3. Стоит отметить, что Бельгию в этом поединке представляли Лара Салден и Магали Кемпен, которые специализируются именно на игре в дуэте.

Таким образом, сборная Украины во второй раз в истории сыграет в полуфинале Кубка Билли Джинг Кинг. Их соперницы определятся в битве хозяек турнира китаянок и действующих чемпионок из Италии.

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