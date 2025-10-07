УЕФА 'с большим сожалением' объявил о революционном решении в европейском футболе

Европейский футбольный союз (УЕФА) впервые в истории одобрил проведение матчей ведущих национальных чемпионатов на других континентах. Речь идет о запросах национальных федераций Италии и Испании, которые "с большой неохотой" получили позитивное решение из Ньона.

Об этом говорится на официальном сайте УЕФА. Президент союза Александер Чеферин при этом выступил категорически против переноса игр национальных первенств за пределы стран, но объяснил такое разрешение несовершенной нормативной базой.

"Хотя перенос этих двух матчей вызывает сожаление, это решение является исключением и не должно рассматриваться как прецедент. Наше обязательство ясно: защищать целостность национальных лиг и гарантировать, что футбол останется неразрывно связанным с родной ареной", – подчеркнул словенский функционер.

Известно, что речь идет о поединках "Милан" – "Комо" в австралийском Перте 5 февраля будущего года в рамках итальянской Серии А, а также противостоянии испанской Ла Лиги "Барселона" – "Вильярреал" в американском Майами 20 декабря.

