УАФ впервые официально прокомментировала допинг-скандал с Мудриком

Украинская ассоциация футбола заявила, что её сотрудники не имеют никакого отношения к делу о положительной допинг-пробе Михайла Мудрика и подчеркнула, что сотрудничает с юристами игрока. Организация уточнила, что ни тренеры, ни врачи сборной не причастны к ситуации.

24-летний вингер "Челси" был временно отстранён в декабре 2024 года, а летом 2025-го получил официальное обвинение от Футбольной ассоциации Англии. По информации BBC, речь идёт о мельдонии — препарате, запрещённом Всемирным антидопинговым агентством с 2016 года.

В официальном комментарии УАФ заявила: "Всемирное антидопинговое агентство или английская ФА не направляли никаких запросов в УАФ. Мы находимся в тесном контакте с юристами Мудрика и предоставляем им всю необходимую информацию. Ни один представитель УАФ — ни сотрудник, ни врач, ни тренер — не причастен".

При этом до сих пор остаётся неясным, каким образом запрещённое вещество оказалось в организме футболиста. Сам Мудрик утверждает, что никогда сознательно не принимал допинг и рассчитывает вернуться на поле.

После того как стало известно о положительной пробе, Михаил написал в Instagram:

"Это стало для меня полным шоком, так как я никогда сознательно не употреблял запрещённых веществ и не нарушал правил. Я вместе со своей командой стараюсь выяснить, как это могло произойти. Я уверен, что ничего не сделал неправильно, и надеюсь вскоре вернуться на поле".

"Челси" в январе 2023 года заплатил за украинца "Шахтёру" £62 млн, но вингер сумел забить лишь пять голов в 53 матчах АПЛ. Если допинг-обвинения подтвердятся, он рискует получить до четырёх лет дисквалификации. Его 10-й номер в клубе уже перешёл к Коулу Палмеру.

