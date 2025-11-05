У Усика появился неожиданный соперник, бой с которым 'легко соберет полный стадион'

Знаменитый немецкий супертяжеловес Агит Кабайел (26-0, 18 КО) заявил, что в случае успешного выступления в январе против поляка Дамиана Кныбы в Обергаузене, готов рассмотреть бой с Александром Усиком и уверен, что такой поединок сможет собрать полную арену в Германии. По его словам, поддержка болельщиков и большое количество украинцев в стране помогут заполнить стадион.

Кабайел в интервью Boxnation подчеркнул, что при хорошем выступлении он не исключает поединка с чемпионом летом.

"Если я хорошо выступлю, можем смотреть на Усик–Кабайел летом? Почему нет. У меня так много поддержки в Германии, и в Германии живет так много украинцев. Это легко: мы заполним стадион этим боем. Когда Усик согласится – я готов", – признался 33-летний уроженец Леверкузена.

Он также высказался о возможном бое с Фабио Уордели и о просмотренном поединке британца с Джозефом Паркером: "Первые шесть–семь раундов выигрывал Паркер, он делал всё идеально. Но после седьмого–восьмого он потерял давление и дал слишком много пространства. Это тяжелый вес: один удар может всё изменить. Если Фабио Уордели спортивный человек, он даст реванш".

Говоря о перспективах других поединков, Кабайел отметил, что не ограничивается одним именем: "Мы упомянули Усика, Дюбуа, но Уордели, Мозес Итаума – это тоже будущие большие бои. Но сначала у меня один бой. После — можем говорить. Для меня нет проблемы".

Несколько дней назад британский ветеран бокса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) выразил уверенность, что двукратного абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) могут побить лишь он и Агит Кабайел.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабайел (26-0, 18 КО) не оставляет надежду провести бой с Александром Усиком. В феврале Агит победил китайца Чжана Чжилея (27-3-1, 22 КО) и завоевал временный титул WBC в супертяжёлом весе, став главным претендентом на основной титул, которым владеет Александр Усик

