Известный российский футболист Антон Миранчук завершает выступления за "Сьон" и готовится к возвращению в Россию. Как сообщил президент швейцарского клуба Кристиан Константин, игрок договорился с московским "Динамо" и уже прибыл в столицу для прохождения медосмотра.

По словам Константина, полузащитник сборной РФ оказался не готов к требованиям местного чемпионата. "Антон был сильно удивлён тем, что в Швейцарии нужно очень много бегать. Он отличный парень, не ленивый, но его адаптация затянулась дольше, чем я ожидал. У него остался год контракта, он получил предложение и решил уйти", — отметил руководитель "Сьона" в комментарии Sport24.

За год в Швейцарии Миранчук провёл 25 матчей, отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

Для справки: Антон Миранчук – российский футболист, полузащитник "Сьона" и сборной России.

На клубном уровне Антон добился успеха в "Локомотиве" — в сезоне 2017/18 он стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок страны и в 2019 году завоевал Суперкубок. Всего на его счету пять трофеев в составе московского клуба. В молодёжной сборной России он становился победителем Мемориала Гранаткина (2013).

Игрок имеет и личные награды: в 2018 году получил почётную грамоту от диктатора России "за вклад в развитие футбола", включался в список 33 лучших игроков чемпионата (2018/19), а также становился обладателем клубного приза "Стальной рельс".

Отметим, что Антон является братом-близнецом другого российского футболиста – Алексея Миранчука.

В свое время Алексей играл в "Аталанте" вместе с украинцем Русланом Малиновским. 10 марта 2022 года на матче Лиги Европы болельщики развернули странный баннер, на котором украинец и его российский одноклубник держаться за руки как друзья.

