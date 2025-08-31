Титулованный американец проиграл 'нокаутом года' в чемпионском бою. Видео

Бывший чемпион мира по смешанным боевым искусствам (ММА) в средней весовой категории по версии Strikeforce (2011 — 2012 годы Люк Рокхолд (16-6 MMA, 0-1 бокс) потерпел сокрушительное поражение в бою с Дэрренном Тиллом (18-5-1 MMA, 3-0 бокс). Поединок по правилам бокса состоялся на шоу Misfits Boxing 22. На кону стоял титул чемпиона промоушена в бриджервейте (до 93 кг).

Видео дня

Рокхолд начал поединок уверенно, задавая ритм джебами, но к концу первого раунда Тилл дважды попал своей фирменной левой, едва не завершив бой раньше времени, отправив оппонента в нокдаун.

Второй раунд оказался таким же непростым для 40-летнего американского экс-чемпиона, который не мог справиться с атакой соперника.

В третьем раунде Тилл полностью завладел инициативой. Он нанёс серию ударов и вырубил соперника жестким левым кроссом точно в челюсть.

Видео финиша боя быстро разлетелось по соцсетям, а многие комментаторы уже называют этот нокаут одним из самых зрелищных в году.

