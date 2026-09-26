Теннисистку-любительницу Путину нокаутировали в матче и сняли с полуфинала престижного турнира в Сингапуре. Видео

Известную российскую теннисистку Татьяну Прозорову (№ 180 WTA) сняли с турнира в WTA 500 Сингапуре после того, как ей в лицо попал мяч. 22-летней россиянке диагностировали сотрясение мозга, из-за чего организаторы отменили ее полуфинал против представительницы Австралии Талии Гибсон.

Видео дня

Инцидент произошел 25 сентября во время четвертьфинала парного турнира. 22-летняя Прозорова выступала в дуэте с Софьей Лансере против японки Мию Като и ее партнерши. Во втором сете при счете 7:5, 5:2 в пользу соперниц Като выполнила смэш и случайно попала мячом прямо в лицо российской теннисистке.

После удара Прозорова упала на корт. Из-за полученного повреждения российская пара не смогла продолжить встречу и досрочно завершила выступление в парном разряде.

Однако главные последствия проявились позже. Медицинское обследование выявило у спортсменки сотрясение мозга. Согласно действующему протоколу WTA, приоритетом является безопасность игроков, поэтому организаторы приняли решение не допускать Прозорову к полуфиналу одиночного турнира. В результате Гибсон получила путевку в финал без выхода на корт.

Для Прозоровой это решение стало особенно болезненным, поскольку турнир в Сингапуре оказался самым успешным в ее карьере. Теннисистка, занимающая 180-е место в мировом рейтинге, по ходу соревнований обыграла 18-ю ракетку мира Александру Эалу, а также победила Ван Синьюй, которая входит в первую сороковку рейтинга WTA.

После снятия россиянка публично выразила несогласие с действиями медицинской службы и существующими правилами тура. В социальных сетях она заявила, что уже вечером после инцидента чувствовала себя нормально, а неудачно прошла один из тестов на сотрясение мозга из-за сильной усталости.

По словам спортсменки, в предыдущие дни ей пришлось провести несколько продолжительных матчей, что сказалось на физическом состоянии во время проверки. Также Прозорова утверждает, что на нее и организаторов турнира оказывалось серьезное давление в вопросе соблюдения медицинского протокола.

Дополнительной проблемой для теннисистки стал автоматический шестидневный запрет на участие в соревнованиях, предусмотренный правилами после подтвержденного сотрясения мозга. Из-за этого под вопросом оказалось ее выступление на турнире WTA 1000 в Пекине, который стартует уже на следующей неделе.

По информации команды спортсменки, сейчас предпринимаются попытки добиться пересмотра сроков ограничения, чтобы сохранить возможность участия в китайском турнире.

В 2023 году медиа обратили внимание на активность Прозоровой в социальных сетях. Теннисистка ставила отметки "нравится" под публикациями пророссийской тематики, включая ролики в поддержку российской армии и материалы, в которых Владимира Путина называли "выдающимся лидером" и "самым уважаемым человеком на Земле".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!