Свитолина вышла в 1/8 финал Roland Garros, отомстив за сборную Украины

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№19 WTA) пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису с призовым фондом 53 млн евро, который проходит с 26 мая по 9 июня на кортах Парижа. В поединке третьего круга Roland Garros 15-я сеяная обыграла румынку Ану Богдан (№64 WTA) 7:5, 6:2.

Поединок началcя с полуторачасовой задержкой из-за дождя. Во втором сете при счете 2:1 в пользу украинки встреча также была приостановлена из-за осадков. В итоге матч продолжался 1,5 часа.

29-летняя одесситка четыре раза подала навылет, сделала три двойные ошибки, и проиграла четыре гейма на своей подаче. Также Элина семь раз взяла подачу соперницы.

Отметим, что предыдущая встреча Свитолины и Богдан состоялась на Кубке Билли Джин Кинг и завершилась победой румынской спортсменки (4:6, 6:4, 3:6). Благодаря этому матчу сборная Румынии сократила отставание в противостоянии с командой Украиной (1:2). В итоге "желто-синие" проиграли 2:3.

На пути к четвертьфиналу Свитолина сыграет с Еленой Рыбакиной (№4 WTA) из Казахстана. Последний раз пути теннисисток пересекаались в 2021 году на Олимпиаде в Токио в поединке за "бронзу" Тогда наша соотечественница смогла первернуть матч и добыть драматичную победу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!