Свитолина перевернула матч на Олимпиаде и обыграла 6-ю ракетку мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина совершила камбэк в матче с шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой во втором круге Олимпийских игр 2024 года в Париже. Наша соотечественница, проиграв первый сет, сумела переломить ход поединка и выиграть его в трех партиях – 4:6, 6:1, 6:3.

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Соперницы провели на корте почти два часа. За это время украинская теннисистка сделала три подачи навылет, реализовала пять из восьми брейкпоинтов, а также выиграла 30 активных розыгрыша.

В свой пасив Элина записала четыре двойные и 32 невынужденных ошибки. Любопытно, что Пегула сумела подать точно в квадрат 100% вторых мячей, но это ей не помогло.

Следующей соперницей Свитолиной станет 10-я ракетка мира из Чехии Барбора Крейчикова. Девушки встречались друг с другом лишь один раз, причем поединок прошел на кортах Roland Garros, которые принимают олимпийский турнир. В 2021 году Элина проиграла 3:6, 2:6.

В третьем круге Игр одесситка присоединилась к Марте Костюк, которая ранее обыграла хозяйку турнира Клару Бюрель.

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