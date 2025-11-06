Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов

В футбольной Лиги чемпионов в минувшие вторник и среду прошли матчи четвертого тура основного этапа турнира. Команды преодолели середину этапа, по итогам которого будут определены участники 1/8 финала (восемь лучших команд в турнирной таблице) и промежуточного плей-офф (клубы, которые займут 9-24 места).

В турнирной таблице лидируют мюнхенская "Бавария", миланский "Интер" и лондонский "Арсенал", которые выиграли все свои матчи. При этом англичане сделали это всухую с общим счетом 11:0.

Суперкомпьютер компании Opta именно "канониров" считает будущими победителями Лиги чемпионов нынешнего сезона. Шансы на завоевание "Арсеналом" трофея оцениваются в 23,15%. Команда Микеля Артеты значительно опережает мюнхенскую "Баварию", которой машина отдает 14,33% на триумф в турнире. Тройку главных фаворитов замыкает "Манчестер Сити" – 12,95% на итоговый успех.

Эксперты GGBET согласны с расчетами компьютера и считает "Арсенал" главным претендентом на трофей. Ставки на то, что по итогам сезона лондонский клуб станет победителем турнира, по состоянию на 11:00 6 ноября принимаются с коэффициентом 5,50.

Отметим, что действующим обладателем кубка Лиги чемпионов, является французский "Пари Сен-Жермен", цвета которого в нынешнем сезоне защищает украинец Илья Забарный.

