Отец трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова назвал беспределом происходящее в Брянской области из-за постоянных обстрелов. Мужчина, чей сын яро поддержал путинскую войну против Украины, при этом обвинил нашу страну в том, что она "воюет с мирными людьми".

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Об этом Александр Большунов старший заявил в интервью пропагандистскому изданию Чемпионат.com. Представитель РФ, который в конце апреля бездоказательно обвинил ВСУ в выстреле по его дому, также цинично потребовал от Украины соблюдать правила ведения войны.

"Эту ситуацию невозможно понять. Как можно назвать тех, кто воюет с мирными людьми? Я не буду говорить те слова, которые вертятся на языке. Пусть это останется на их совести, если она есть. Дома палят практически каждый день. Когда я там был последний раз, еще как-то можно было, осторожно, конечно, но добраться до дома, сделать какие-то дела и уехать. Сейчас же там творится беспредел. Страдают мирные люди. Воевать нужно с равными, а не с беззащитным мирным населением, которое не может ничем ответить", – сказал Большунов-старший, забыв упомянуть о причинах происходящего.

Отметим, что олимпийский чемпион участвовал в Z-концерте в марте-2022 в московских Лужниках, где прославляли войну против Украины. В феврале нынешнего года Большунов выиграл гонку в Сейзер Альме, которая стала для него первой международной за последние три года. После забега итальянец Лоренцо Бузин и шведка Малин Берьеше появились на награждении с флагом Украины. Поступок европейцев вызвал настоящий поток желчи у россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Светлана Журова лицемерно назвала это "большой человеческой трагедией" разрушение дома родителей Александра Большунова.

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