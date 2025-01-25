'Старый Луцк' впервые в сезоне обыграл 'Черкаськи Мавпы' в Суперлиге Favbet

Старый Луцк обыграл Черкасские Мавпы в стартовом матче ривненского бабла регулярного чемпионата Суперлиги Favbet. Встреча завершилась со счетом 63:59.

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Интрига в матче держалась до последнего – до решающих минут ни у одной команды не было преимущества больше, чем в 5 очков, а лидер менялся 11 раз. Впрочем, именно Старый Луцк выглядел немного лучше в этом матче – команда выполнила больше и качественнее трехочковые и штрафные, была лучше на подборах и только реализация двухочковых не позволяла команде заработать существенное преимущество.

Четвертая четверть начиналась при равном счете и в начале десятиминутки Черкасские Мавпы вышли вперед, но 5 очков подряд от Горобченко и точный дальний Прозапас позволили Старому Луцку перевернуть игру с -4 на +4 за три минуты до конца и в итоге удержать победу.

У Старого Луцка 17 очков и 8 подборов набрал Александр Прозапас, а у Павла Горобченко 15 очков, 7 подборов и 5 передач. У Черкасских Мавп самым результативным с 11 очками стал Кирилл Марченко.

Старый Луцк впервые в сезоне обыграл Черкасские Мавпы и в общей сложности одержал шестую победу в сезоне, находясь на седьмом месте, тогда как команда из Черкасс потерпела 10-е поражение в 19 играх.

Завтра, 26 января, Старый Луцк сыграет с Кривбассом, а Черкасские Мавпы будут противостоять Ровно.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ровно, ДЮСШ-4

Старый Луцк - Черкасские Мавпы 63:59 (24:21, 10:12, 13:17, 16:9)

Старый Луцк: Прозапас 17+8 подборов, Дюпин 8, Лавани 5+5 подборов, Лесик 7+5 подборов, Горобченко 15+7 подборов + 5 передач – старт; Липовцев 9+7 подборов, Михайлов 2+6 подборов, Тимощук 0, Белокурый 0

Черкасские Мавпы: Марченко 11, Кошеватский 8, Агафонов 6+8 подборов – 6 потерь, Климов 5, Клебан 4+5 подборов – старт; Дюпри 10, Пирогов 9+6 подборов, Упырь 6