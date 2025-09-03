Стало известно, сколько своими прыжками за год заработала Магучих

В швейцарском Цюрихе завершился сезон престижной Бриллиантовой лиги по легкой атлетике. Украину в главной коммерческой серии турниров представляли четыре прыгуна в высоту — Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Олег Дорощук и Дмитрий Никигин. Общая сумма призовых, завоеванных украинцами, составила 111 тысяч долларов, пишет Суспильне.

Главной звездой вновь стала олимпийская чемпионка и рекордсменка мира Магучих. Несмотря на травму и вынужденный сход с этапа в Лозанне, ей хватило семи стартов, чтобы заработать 57 тысяч долларов. В финале в Цюрихе украинка взяла "серебро", завершив сезон в статусе вице-чемпионки Диамантовой лиги и прервав собственную серию из трех титулов подряд.

Бронзовый призер Евро-2024 Олег Дорощук тоже провел впечатляющий сезон. В четырёх стартах он неизменно поднимался на подиум, включая этап Diamond+ в Риме, и в итоге заработал 36 тысяч долларов. В финале украинец также стал вице-чемпионом.

Дмитрий Никигин ограничился единичными выступлением. Для Никигина это был дебют на столь высоком уровне: на этапе в Брюсселе он получил 500 долларов. Юлия Левченко за шесть этапов заработала 17.5 тысяч долларов.

