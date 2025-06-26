Стало известно имя боксера, который дважды за год победил Усика. Фотофакт

Малоизвестный египетский боксер-любитель Мухаммед Хикаль оказался единственным спортсменом, который дважды в одном году побеждал Александра Усика. Это произошло в 2006 году, когда нынешний абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе ещё выступал в среднем дивизионе.

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Первый поединок между Хикалем и Уcиком состоялся 7 мая в Турции на международном турнире имени Ахмета Комерта. Египтянин уверенно выиграл бой со счётом 26:11. Вторую встречу провели 15 октября в Азербайджане, и вновь Хикаль оказался сильнее – 17:8. На тот момент Усику было 19 лет, и он только начинал международную карьеру.

Несмотря на отсутствие громких достижений в профессиональном боксе, Хикаль оставил заметный след в истории любительских соревнований, победив сразу двух будущих звёзд мирового ринга. Сейчас 46-летний Хикаль работает тренером по боксу.

Для справки: Мухаммед Хикаль четырежды участвовал в Олимпийских играх (2000, 2004, 2008 и 2012) и завоевал бронзовую медаль в среднем весе (75 кг) на чемпионате мира 2005 года, победив в том числе действующего чемпиона Геннадия Головкина со счётом 27:21.

В 2003 году Хикаль стал чемпионом Всеафриканских игр в весе до 69 кг. На Олимпиаде 2004 года он выбыл во втором раунде, уступив россиянину Олегу Саитову. В 2008 и 2012 годах проиграл уже в первом бою — Джеймсу Дигейлу (Великобритания) и Солтану Мигитинову (Азербайджан) соответственно.

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