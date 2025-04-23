Стало известно, чем 'Шахтеру' грозит допинг-скандал с Мудриком

Донецкий "Шахтер" может недополучить около 30 миллионов евро за трансфер вингера сборной Украины Михаила Мудрика в лондонский "Челси", если футболист получит максимально жесткие санкции за употребление допинга. 24-летний спортсмен обвиняется в применении мельдония, однако "горняки" стараются всячески поддерживать своего бывшего подопечного.

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Об этом в интервью порталу GiveMeSport рассказал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин. По его словам, результаты вскрытия пробы "Б" Михаила все еще остаются неизвестными, а "горняки", "Челси" и сам футболист заинтересованы в признании невиновности украинца.

"Результатов пробы "Б" пока нет, так что вопрос остается открытым. Никто не знает, что случилось. Желаю Мудрику всего наилучшего. Он первоклассный профессионал и очень хороший человек. Его нужно защитить. У "Шахтера" есть свой интерес. Есть бонусы от его перехода в "Челси", связанные с его игрой. Если он не будет играть, это создаст для нас проблемы, потому что мы можем потенциально потерять 30 миллионов евро. Так что "Шахтер", "Челси" и Мудрик – мы в одной лодке. Мы все поддерживаем Мудрика и надеемся, что ему скоро разрешат продолжить играть в футбол", – сказал Палкин.

Отмети, что генеральный директор "Шахтера" также рассказал о том, что адвокаты Мудрика настояли на прохождении футболистом теста на детекторе лжи.

Напомним, Мудрик сдал положительный допинг-тест после одного из матчей в конце октября минувшего года, после чего он перестал попадать в заявку своего клуба.

Недавно стало известно, что проба "Б" Михаила, вероятно, дала положительный результат, однако адвокаты игрока стараются добиться максимально мягких санкций.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ выяснили о том, что лондонский "Челси" внес изменения в контракт Михаила Мудрика после того, как игрок попался на допинге.

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