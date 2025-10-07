Стали известны супертяжи, которые проведут бой за право сразиться за пояс Усика

Британский боксер Даниэль Дюбуа и кубинец Фрэнк Санчес проведут финальный отборочный поединок по линии IBF в супертяжелом весе. Победитель которого станет обязательным претендентом на бой с Александром Усиком.

Как сообщает Sky Sports, Дюбуа согласился на встречу с Санчесом после того, как трое других потенциальных соперников — Эфе Аджагба, Мозес Итаума и Ричард Торрес-младший — отказались от боя с кубинцем. Таким образом, именно британец получил возможность вернуть себе позицию претендента на мировой титул.

Ранее Дюбуа уже встречался с Усиком: в июле на "Уэмбли" украинский чемпион победил его техническим нокаутом в пятом раунде и сохранил пояса IBF, WBA, WBO и WBC. Теперь Дюбуа рассчитывает на реванш и шанс на третий поединок против украинца, если сумеет преодолеть Санчеса.

Фрэнк Санчес, которого тренирует Эдди Рейносо — наставник Сауля "Канело" Альвареса, имеет 25 побед и одно поражение. Встреча с Дюбуа может стать для кубинца ключевой возможностью выйти на титульный уровень.

По данным издания, переговоры между сторонами должны завершиться до 22 октября. Если стороны не договорятся, IBF проведет аукцион промоутерских заявок.

Александр Усик тем временем готовится к следующему этапу карьеры. Его промоутерская компания Ready to Fight заявила, что украинец "восстанавливается после последнего боя и рассматривает новые возможности для проведения следующего поединка за абсолютное чемпионство".

Отдельно отмечается, что победитель поединка Джозеф Паркер — Фабио Уордли, который пройдет 25 октября, станет обязательным претендентом на титул WBO. Таким образом, Усика вскоре ожидает сразу два потенциальных вызова — от победителей отборочных боев по линиям WBO и IBF.

