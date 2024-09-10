'Челси' принял кардинальное решение по Мудрику – СМИ

Лондонский клуб "Челси" собирается во время зимнего трансферного окна отправить украинского полузащитника Михаила Мудрика в аренду, сообщает thechelseachronicle.com со ссылкой на журналиста Саймона Филлипса. По мнению инсайдера, новые агенты 23-летнего футболиста сборной Украины хотят выбить для него больше игрового времени, что вернуть карьеру в нужное русло.

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"Трансфер Мудрика в "Челси" из "Шахтера" Донецк 18 месяцев назад – сделка стоимостью в 100 млн евро – выглядит ужасным трансфером на данный момент. К сожалению, быстрый левый вингер забил всего семь голов и сделал пять результативных передач в 62 матчах за "синих"", – пишет издание.

Во время недавнего интервью The Guardian Георгий Судаков настаивал, что Мудрик по-прежнему "невероятный" игрок. Фактически, игрок "Шахтера" заявил, что вингер "Челси" может в конечном итоге выиграть "Золотой мяч".

Авторы статьи уверены, что судя по тому, что Мудрик сделал до сих пор в "Челси", он "в миллионе миль от того, чтобы стать лучшим игроком мира, потому что в его игре просто нет последовательности".

В текущем сезоне Михаил сыграл в четырех матчах за "Челси", сделав одну голевую передачу.

Всего же с момента перехода в Лондон, Мудрик принял участие в 62 поединках, забив 7 голов и сделав 5 ассистов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее была раскрыта зарплата Мудрика в "Челси". Украинец получает 100 000 фунтов (5,36 млн грн) в неделю.

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